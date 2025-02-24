https://ria.ru/20250224/evropa-2001253549.html
В Европе пожаловались на упущенные возможности по Украине
В Европе пожаловались на упущенные возможности по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
В Европе пожаловались на упущенные возможности по Украине
В Европе жалуются на то, что упустили возможности по конфликту на Украине, в том числе не смогли сформировать совместный план действий с тех пор, как на выборах РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:34:00+03:00
2025-02-24T12:34:00+03:00
2025-02-24T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В Европе жалуются на то, что упустили возможности по конфликту на Украине, в том числе не смогли сформировать совместный план действий с тех пор, как на выборах в США победил Дональд Трамп, сообщает издание Euarctiv. "В частном порядке многие европейские чиновники все чаще говорят об упущенной возможности закончить войну быстро, недорого и на условиях Европы", - говорится в публикации. По мнению этих должностных лиц они потратили много времени на принятие решений, в том числе по предоставлению Киеву оружия. "Никакого европейского плана действий не было разработано (за четыре месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - ред.)", - пишет издание. Ранее в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии в переговорном процессе как ЕС, так и Украины, поскольку без этого участия ни один мир, якобы не будет ни продолжительным, ни справедливым.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз
В Европе пожаловались на упущенные возможности по Украине
Euarctiv: Европа упустила возможность закончить конфликт на своих условиях