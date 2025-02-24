https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html
Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну
Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну - РИА Новости, 24.02.2025
Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну
Эта неделя может стать судьбоносной, исторической, поворотной. Если верить европейским СМИ, конечно. Во всяком случае, именно в таком ключе они пытаются... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:00:00+03:00
2025-02-24T08:00:00+03:00
2025-02-24T08:06:00+03:00
аналитика
европа
украина
дональд трамп
эммануэль макрон
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001153191_259:303:1542:1025_1920x0_80_0_0_0cafc1952ba9fa20bead68d001883f38.jpg
Эта неделя может стать судьбоносной, исторической, поворотной. Если верить европейским СМИ, конечно. Во всяком случае, именно в таком ключе они пытаются преподнести предстоящие визиты президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера к хозяину Белого дома. По какой-то причине в Европе решили, что эти два деятеля смогут остановить западный мир на краю пропасти и убедить Дональда Трампа в том, что ему ни в коем случае нельзя "бросать Украину на произвол судьбы".Если почитать статьи ведущих изданий накануне этих визитов, можно действительно поверить в то, что ничего более важного в истории современного западного мира еще не происходило. Bloomberg назвало это "решающим моментом в кампании по переубеждению Трампа". Британская Би-би-си приводит мнение экспертов: "Если бы я был Стармером, я бы сказал Трампу, что это его шанс занять свое место в истории как человека, который принес мир и положил конец этой войне". Но, само собой, по британской "логике", для этого надо… продолжать войну."Стармер может спасти Киев, Европу и особые отношения", — решительно сообщает со страниц The Times бывший советник премьер-министра Британии Эдвард Дрюс. Для этого, по его мнению, руководители Франции и Британии должны уговорить Трампа создать тройственный союз FRUKUS (Франция — Великобритания — США) по аналогии с тихоокеанским AUKUS и обеспечить присутствие "полицейской миссии" этого союза на Украине. О том, что Париж и Лондон готовят для Белого дома предложения по развертыванию "сил успокоения", сообщила и Financial Times.Украинская пропаганда тоже не отстает от западных коллег, уверяя свою публику, что французский и британский лидеры, конечно, спасут киевский режим. "Макрон поедет в США приводить Трампа в чувство", — сообщает УНИАН. Правда, не уточняется, какими инструментами для этого обладает Париж. Но такими вопросами украинские пропагандисты никогда не задаются, регулярно бомбя свою аудиторию безумными сообщениями вроде этого: "Наконец-то решилось! Трамп идет на сделку: Макрон вводит войска на Украину!". И ведь находятся те, кто этому бреду верит вот уже несколько лет.Европейские СМИ настолько вошли в раж, убеждая сами себя в "судьбоносности" предстоящих визитов, что даже начали заочное состязание за право своих лидеров оказаться первыми на ковре в Белом доме — эдакие крысиные бега в споре "за ухо Трампа". И когда Вашингтон официально объявил о том, что Макрона примут в Белом доме в понедельник, а Стармера — в четверг, британские СМИ восприняли это как "поражение в гонке". Хотя, казалось бы, какая разница, кто первым сможет донести свою идею, а кто вторым? А вот Daily Mail, например, решила, что Макрон будет играть роль "плохого полицейского" в убеждении Трампа, а Стармер сыграет "хорошего", то есть даже роли между ними распределила.При этом американский президент сделал все для того, чтобы охладить эти страсти. В интервью для Fox New Radio он напомнил: и у Стармера, и у Макрона были возможности для того, чтобы остановить конфликт на Украине, но они и палец о палец не ударили для этого. А потом внезапно для французов и британцев на крутом вираже в гонке "за ухо Трампа" их обошли поляки. Сначала в срочном порядке в Америку был вызван глава МИД этой страны Радослав Сикорский — именно так это было воспринято польскими экспертами. А потом туда же срочно полетел и президент Анджей Дуда. Причем польские СМИ сообщали, что главу их державы встретят в Белом доме и встреча планируется не меньше чем на час. А в итоге это закончилось откровенным унижением польской делегации, которую больше часа продержали в предбаннике конференц-холла, где происходило ежегодное собрание консервативных активистов. Сама же встреча длилась менее десяти минут! Если и Стармера с Макроном в Америке будут принимать подобным образом, вряд ли они успеют превратить свои визиты в "судьбоносные".Но как бы то ни было, накануне их вояжей только ленивый в западных СМИ не раздает им "общественных поручений" по поводу того, что они должны повелеть обитателю Белого дома. "Большой момент для Стармера", — пишет The Observer, давая своему премьеру ценный совет: льстить Трампу, но не переборщить с этим, оставаясь по возможности кратким. Якобы этим он выгодно отличится от французского президента (так что заочное состязание между ними еще не закончено). Газета приводит мнение советников Стармера: "Трамп очень быстро начинает скучать. Когда он теряет интерес и думает, что кто-то скучен, он просто отключается. Ему не нравится Макрон отчасти потому, что тот слишком много говорит и пытается читать ему лекции".Но именно лекций и морализаторства требуют от европейцев их газеты. И эмоций, побольше эмоций! Собственно, Стармер уже начал эту линию, опубликовав в воскресном таблоиде The Sun on Sunday лицемерную статью о том, как на украинцев вдруг ни с того ни с сего напала коварная Россия. И все это — ради содержащегося в статье публичного призыва к Трампу "не бросать Украину". Само собой, о предшествовавших восьми годах бомбежек Донбасса украинскими боевиками британский премьер "забыл", как будто бы история конфликта началась 24 февраля 2022 года.Самое поразительное — это то, что в череде воинственных призывов и общественных поручений Стармеру и Макрону практически ничего не слышно о дальнейших практических шагах (ну не относиться же всерьез к идее "полицейской миссии" FRUKUS). И пусть это еще одинокие голоса в хоре "серого шума", но они уже начинают указывать на то, что подобная риторика ведет и Европу, и особенно Украину только в тупик.Сначала опытнейший журналист, в прошлом военкор Патрик Кокберн задался вопросом на страницах газеты iWeekend, а какой же мирный план все эти критики Трампа предлагают взамен, кроме того, что требуют допустить их на переговоры с русскими, чтобы заявить этим русским в глаза, что не хотят с ними разговаривать.А затем не менее опытный колумнист Питер Хитченс на страницах The Mail on Sunday пишет: "Что нашло на лидеров Европы, толкающихся за право продолжить войну на Украине, когда она наконец может закончиться? Почему Великобритания ведет себя так, будто у нас отняли благородное дело? Нас использовали. Америке на самом деле наплевать на нас, она и раньше могла бы обойтись без нашей поддержки, а теперь ей уж и подавно все равно, как мы справляемся с разрушениями, которые она оставила".Но эти единичные голоса наверняка не услышат европейские лидеры за шумом агрессивной толпы, жаждущей крови и давно уже потерявшей всякий здравый смысл, когда речь заходит о России. Поэтому от визитов Макрона, Стармера или какого-то иного представителя европейского мейнстрима будет такой же эффект, как и от позорного вояжа Дуды.
https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html
https://ria.ru/20250222/parizh-2001020601.html
https://ria.ru/20250223/vstrecha-2001135539.html
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Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
аналитика, европа, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер
Аналитика, Европа, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер
Эта неделя может стать судьбоносной, исторической, поворотной. Если верить европейским СМИ, конечно. Во всяком случае, именно в таком ключе они пытаются преподнести предстоящие визиты президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера к хозяину Белого дома. По какой-то причине в Европе решили, что эти два деятеля смогут остановить западный мир на краю пропасти и убедить Дональда Трампа в том, что ему ни в коем случае нельзя "бросать Украину на произвол судьбы".
Если почитать статьи ведущих изданий накануне этих визитов, можно действительно поверить в то, что ничего более важного в истории современного западного мира еще не происходило. Bloomberg назвало это "решающим моментом в кампании по переубеждению Трампа". Британская Би-би-си приводит мнение экспертов: "Если бы я был Стармером, я бы сказал Трампу, что это его шанс занять свое место в истории как человека, который принес мир и положил конец этой войне". Но, само собой, по британской "логике", для этого надо… продолжать войну.
"Стармер может спасти Киев, Европу и особые отношения", — решительно сообщает со страниц The Times бывший советник премьер-министра Британии Эдвард Дрюс. Для этого, по его мнению, руководители Франции и Британии должны уговорить Трампа создать тройственный союз FRUKUS (Франция — Великобритания — США) по аналогии с тихоокеанским AUKUS и обеспечить присутствие "полицейской миссии" этого союза на Украине. О том, что Париж и Лондон готовят для Белого дома предложения по развертыванию "сил успокоения", сообщила и Financial Times.
Украинская пропаганда тоже не отстает от западных коллег, уверяя свою публику, что французский и британский лидеры, конечно, спасут киевский режим. "Макрон поедет в США приводить Трампа в чувство", — сообщает УНИАН. Правда, не уточняется, какими инструментами для этого обладает Париж. Но такими вопросами украинские пропагандисты никогда не задаются, регулярно бомбя свою аудиторию безумными сообщениями вроде этого: "Наконец-то решилось! Трамп идет на сделку: Макрон вводит войска на Украину!". И ведь находятся те, кто этому бреду верит вот уже несколько лет.
Европейские СМИ настолько вошли в раж, убеждая сами себя в "судьбоносности" предстоящих визитов, что даже начали заочное состязание за право своих лидеров оказаться первыми на ковре в Белом доме — эдакие крысиные бега в споре "за ухо Трампа". И когда Вашингтон официально объявил о том, что Макрона примут в Белом доме в понедельник, а Стармера — в четверг, британские СМИ восприняли это как "поражение в гонке". Хотя, казалось бы, какая разница, кто первым сможет донести свою идею, а кто вторым? А вот Daily Mail, например, решила, что Макрон будет играть роль "плохого полицейского" в убеждении Трампа, а Стармер сыграет "хорошего", то есть даже роли между ними распределила.
При этом американский президент сделал все для того, чтобы охладить эти страсти. В интервью для Fox New Radio он напомнил: и у Стармера, и у Макрона были возможности для того, чтобы остановить конфликт на Украине, но они и палец о палец не ударили для этого. А потом внезапно для французов и британцев на крутом вираже в гонке "за ухо Трампа" их обошли поляки. Сначала в срочном порядке в Америку был вызван глава МИД этой страны Радослав Сикорский — именно так это было воспринято польскими экспертами. А потом туда же срочно полетел и президент Анджей Дуда. Причем польские СМИ сообщали, что главу их державы встретят в Белом доме и встреча планируется не меньше чем на час. А в итоге это закончилось откровенным унижением польской делегации, которую больше часа продержали в предбаннике конференц-холла, где происходило ежегодное собрание консервативных активистов. Сама же встреча длилась менее десяти минут! Если и Стармера с Макроном в Америке будут принимать подобным образом, вряд ли они успеют превратить свои визиты в "судьбоносные".
Но как бы то ни было, накануне их вояжей только ленивый в западных СМИ не раздает им "общественных поручений" по поводу того, что они должны повелеть обитателю Белого дома. "Большой момент для Стармера", — пишет The Observer, давая своему премьеру ценный совет: льстить Трампу, но не переборщить с этим, оставаясь по возможности кратким. Якобы этим он выгодно отличится от французского президента (так что заочное состязание между ними еще не закончено). Газета приводит мнение советников Стармера: "Трамп очень быстро начинает скучать. Когда он теряет интерес и думает, что кто-то скучен, он просто отключается. Ему не нравится Макрон отчасти потому, что тот слишком много говорит и пытается читать ему лекции".
Но именно лекций и морализаторства требуют от европейцев их газеты. И эмоций, побольше эмоций! Собственно, Стармер уже начал эту линию, опубликовав в воскресном таблоиде The Sun on Sunday лицемерную статью о том, как на украинцев вдруг ни с того ни с сего напала коварная Россия. И все это — ради содержащегося в статье публичного призыва к Трампу "не бросать Украину". Само собой, о предшествовавших восьми годах бомбежек Донбасса украинскими боевиками британский премьер "забыл", как будто бы история конфликта началась 24 февраля 2022 года.
Самое поразительное — это то, что в череде воинственных призывов и общественных поручений Стармеру и Макрону практически ничего не слышно о дальнейших практических шагах (ну не относиться же всерьез к идее "полицейской миссии" FRUKUS). И пусть это еще одинокие голоса в хоре "серого шума", но они уже начинают указывать на то, что подобная риторика ведет и Европу, и особенно Украину только в тупик.
Сначала опытнейший журналист, в прошлом военкор Патрик Кокберн задался вопросом на страницах газеты iWeekend, а какой же мирный план все эти критики Трампа предлагают взамен, кроме того, что требуют допустить их на переговоры с русскими, чтобы заявить этим русским в глаза, что не хотят с ними разговаривать.
А затем не менее опытный колумнист Питер Хитченс на страницах The Mail on Sunday пишет: "Что нашло на лидеров Европы, толкающихся за право продолжить войну на Украине, когда она наконец может закончиться? Почему Великобритания ведет себя так, будто у нас отняли благородное дело? Нас использовали. Америке на самом деле наплевать на нас, она и раньше могла бы обойтись без нашей поддержки, а теперь ей уж и подавно все равно, как мы справляемся с разрушениями, которые она оставила".
Но эти единичные голоса наверняка не услышат европейские лидеры за шумом агрессивной толпы, жаждущей крови и давно уже потерявшей всякий здравый смысл, когда речь заходит о России. Поэтому от визитов Макрона, Стармера или какого-то иного представителя европейского мейнстрима будет такой же эффект, как и от позорного вояжа Дуды.