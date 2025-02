https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html

Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну

Макрону и Стармеру поручено спасти западный мир и продолжить войну

аналитика

европа

украина

дональд трамп

эммануэль макрон

кир стармер

Эта неделя может стать судьбоносной, исторической, поворотной. Если верить европейским СМИ, конечно. Во всяком случае, именно в таком ключе они пытаются преподнести предстоящие визиты президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера к хозяину Белого дома. По какой-то причине в Европе решили, что эти два деятеля смогут остановить западный мир на краю пропасти и убедить Дональда Трампа в том, что ему ни в коем случае нельзя "бросать Украину на произвол судьбы".Если почитать статьи ведущих изданий накануне этих визитов, можно действительно поверить в то, что ничего более важного в истории современного западного мира еще не происходило. Bloomberg назвало это "решающим моментом в кампании по переубеждению Трампа". Британская Би-би-си приводит мнение экспертов: "Если бы я был Стармером, я бы сказал Трампу, что это его шанс занять свое место в истории как человека, который принес мир и положил конец этой войне". Но, само собой, по британской "логике", для этого надо… продолжать войну."Стармер может спасти Киев, Европу и особые отношения", — решительно сообщает со страниц The Times бывший советник премьер-министра Британии Эдвард Дрюс. Для этого, по его мнению, руководители Франции и Британии должны уговорить Трампа создать тройственный союз FRUKUS (Франция — Великобритания — США) по аналогии с тихоокеанским AUKUS и обеспечить присутствие "полицейской миссии" этого союза на Украине. О том, что Париж и Лондон готовят для Белого дома предложения по развертыванию "сил успокоения", сообщила и Financial Times.Украинская пропаганда тоже не отстает от западных коллег, уверяя свою публику, что французский и британский лидеры, конечно, спасут киевский режим. "Макрон поедет в США приводить Трампа в чувство", — сообщает УНИАН. Правда, не уточняется, какими инструментами для этого обладает Париж. Но такими вопросами украинские пропагандисты никогда не задаются, регулярно бомбя свою аудиторию безумными сообщениями вроде этого: "Наконец-то решилось! Трамп идет на сделку: Макрон вводит войска на Украину!". И ведь находятся те, кто этому бреду верит вот уже несколько лет.Европейские СМИ настолько вошли в раж, убеждая сами себя в "судьбоносности" предстоящих визитов, что даже начали заочное состязание за право своих лидеров оказаться первыми на ковре в Белом доме — эдакие крысиные бега в споре "за ухо Трампа". И когда Вашингтон официально объявил о том, что Макрона примут в Белом доме в понедельник, а Стармера — в четверг, британские СМИ восприняли это как "поражение в гонке". Хотя, казалось бы, какая разница, кто первым сможет донести свою идею, а кто вторым? А вот Daily Mail, например, решила, что Макрон будет играть роль "плохого полицейского" в убеждении Трампа, а Стармер сыграет "хорошего", то есть даже роли между ними распределила.При этом американский президент сделал все для того, чтобы охладить эти страсти. В интервью для Fox New Radio он напомнил: и у Стармера, и у Макрона были возможности для того, чтобы остановить конфликт на Украине, но они и палец о палец не ударили для этого. А потом внезапно для французов и британцев на крутом вираже в гонке "за ухо Трампа" их обошли поляки. Сначала в срочном порядке в Америку был вызван глава МИД этой страны Радослав Сикорский — именно так это было воспринято польскими экспертами. А потом туда же срочно полетел и президент Анджей Дуда. Причем польские СМИ сообщали, что главу их державы встретят в Белом доме и встреча планируется не меньше чем на час. А в итоге это закончилось откровенным унижением польской делегации, которую больше часа продержали в предбаннике конференц-холла, где происходило ежегодное собрание консервативных активистов. Сама же встреча длилась менее десяти минут! Если и Стармера с Макроном в Америке будут принимать подобным образом, вряд ли они успеют превратить свои визиты в "судьбоносные".Но как бы то ни было, накануне их вояжей только ленивый в западных СМИ не раздает им "общественных поручений" по поводу того, что они должны повелеть обитателю Белого дома. "Большой момент для Стармера", — пишет The Observer, давая своему премьеру ценный совет: льстить Трампу, но не переборщить с этим, оставаясь по возможности кратким. Якобы этим он выгодно отличится от французского президента (так что заочное состязание между ними еще не закончено). Газета приводит мнение советников Стармера: "Трамп очень быстро начинает скучать. Когда он теряет интерес и думает, что кто-то скучен, он просто отключается. Ему не нравится Макрон отчасти потому, что тот слишком много говорит и пытается читать ему лекции".Но именно лекций и морализаторства требуют от европейцев их газеты. И эмоций, побольше эмоций! Собственно, Стармер уже начал эту линию, опубликовав в воскресном таблоиде The Sun on Sunday лицемерную статью о том, как на украинцев вдруг ни с того ни с сего напала коварная Россия. И все это — ради содержащегося в статье публичного призыва к Трампу "не бросать Украину". Само собой, о предшествовавших восьми годах бомбежек Донбасса украинскими боевиками британский премьер "забыл", как будто бы история конфликта началась 24 февраля 2022 года.Самое поразительное — это то, что в череде воинственных призывов и общественных поручений Стармеру и Макрону практически ничего не слышно о дальнейших практических шагах (ну не относиться же всерьез к идее "полицейской миссии" FRUKUS). И пусть это еще одинокие голоса в хоре "серого шума", но они уже начинают указывать на то, что подобная риторика ведет и Европу, и особенно Украину только в тупик.Сначала опытнейший журналист, в прошлом военкор Патрик Кокберн задался вопросом на страницах газеты iWeekend, а какой же мирный план все эти критики Трампа предлагают взамен, кроме того, что требуют допустить их на переговоры с русскими, чтобы заявить этим русским в глаза, что не хотят с ними разговаривать.А затем не менее опытный колумнист Питер Хитченс на страницах The Mail on Sunday пишет: "Что нашло на лидеров Европы, толкающихся за право продолжить войну на Украине, когда она наконец может закончиться? Почему Великобритания ведет себя так, будто у нас отняли благородное дело? Нас использовали. Америке на самом деле наплевать на нас, она и раньше могла бы обойтись без нашей поддержки, а теперь ей уж и подавно все равно, как мы справляемся с разрушениями, которые она оставила".Но эти единичные голоса наверняка не услышат европейские лидеры за шумом агрессивной толпы, жаждущей крови и давно уже потерявшей всякий здравый смысл, когда речь заходит о России. Поэтому от визитов Макрона, Стармера или какого-то иного представителя европейского мейнстрима будет такой же эффект, как и от позорного вояжа Дуды.

европа

украина

2025

