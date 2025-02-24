Рейтинг@Mail.ru
У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 24.02.2025 (обновлено: 17:10 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/es-2001321199.html
У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас
У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас - РИА Новости, 24.02.2025
У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:50:00+03:00
2025-02-24T17:10:00+03:00
россия
украина
европа
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. Ранее она неоднократно высказывалась о необходимости использовать российские финансы в интересах Украины. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. "Для этого должна быть единая позиция, а у нас ее нет сейчас. Март начинается через несколько дней, поэтому я не смотрю на это оптимистично. Но необходимо поддерживать такие усилия", - сказала она по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли она реалистичным достичь договоренности о конфискации в марте. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассматривают все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, но так и не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить "в двустороннем формате". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250223/aktivy-2001147212.html
https://ria.ru/20250213/ukraina-1998986016.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире
Россия, Украина, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, В мире
У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас

Каллас: у ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов.
Ранее она неоднократно высказывалась о необходимости использовать российские финансы в интересах Украины. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Эстония настаивает на передаче российских активов Украине, пишет Reuters
23 февраля, 18:00
"Для этого должна быть единая позиция, а у нас ее нет сейчас. Март начинается через несколько дней, поэтому я не смотрю на это оптимистично. Но необходимо поддерживать такие усилия", - сказала она по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли она реалистичным достичь договоренности о конфискации в марте.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассматривают все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, но так и не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить "в двустороннем формате".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, пишут СМИ
13 февраля, 01:46
 
РоссияУкраинаЕвропаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала