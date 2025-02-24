https://ria.ru/20250224/es-2001321199.html

У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас

У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас - РИА Новости, 24.02.2025

У стран ЕС нет согласия о конфискации российских активов, заявила Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:50:00+03:00

2025-02-24T16:50:00+03:00

2025-02-24T17:10:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. Ранее она неоднократно высказывалась о необходимости использовать российские финансы в интересах Украины. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. "Для этого должна быть единая позиция, а у нас ее нет сейчас. Март начинается через несколько дней, поэтому я не смотрю на это оптимистично. Но необходимо поддерживать такие усилия", - сказала она по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли она реалистичным достичь договоренности о конфискации в марте. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что рассматривают все возможности дальнейшего финансирования помощи Украине, включая использование российских замороженных активов, но так и не смогли ответить на вопрос, является ли такое "использование" законным. Представитель ЕК пообещал задавшему вопрос журналисту ответить "в двустороннем формате". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250223/aktivy-2001147212.html

https://ria.ru/20250213/ukraina-1998986016.html

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россия, украина, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, в мире