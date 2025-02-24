https://ria.ru/20250224/es-2001310496.html

Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине

Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине

Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине на 2025 год, признала сама... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:07:00+03:00

2025-02-24T16:07:00+03:00

2025-02-24T18:05:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине на 2025 год, признала сама главный европейский дипломат по итогам министерской встречи. "Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта", — сказала она. Проект касается обеспечения Киева военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о сумме в шесть-десять миллиардов евро.Как сообщил накануне высокопоставленный европейский источник, Каллас планировала пытаться использовать все возможности, чтобы сегодня добиться согласия стран союза на такой пакет помощи. Там отдельно отмечали ситуацию, когда несогласные на продолжение финансирования оружия для Киева страны "конструктивно воздержатся" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать эту программу. Каллас неоднократно заявляла, что страны ЕС должны "обеспечить Украине победу" в конфликте, и настаивала на продолжении боевых действий, несмотря на начавшиеся мирные усилия.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html

https://ria.ru/20250122/kallas-1994964925.html

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в мире, украина, киев, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато