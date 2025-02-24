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Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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16:07 24.02.2025 (обновлено: 18:05 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/es-2001310496.html
Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине
Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине
Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине на 2025 год, признала сама... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:07:00+03:00
2025-02-24T18:05:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине на 2025 год, признала сама главный европейский дипломат по итогам министерской встречи. "Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта", — сказала она. Проект касается обеспечения Киева военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о сумме в шесть-десять миллиардов евро.Как сообщил накануне высокопоставленный европейский источник, Каллас планировала пытаться использовать все возможности, чтобы сегодня добиться согласия стран союза на такой пакет помощи. Там отдельно отмечали ситуацию, когда несогласные на продолжение финансирования оружия для Киева страны "конструктивно воздержатся" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать эту программу. Каллас неоднократно заявляла, что страны ЕС должны "обеспечить Украине победу" в конфликте, и настаивала на продолжении боевых действий, несмотря на начавшиеся мирные усилия.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html
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в мире, украина, киев, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине

Главы МИД ЕС не пришли к единой позиции по новой инициативе Каллас по Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025 года
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025 года
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза не пришли к единой позиции по новой инициативе главы евродипломатии Каи Каллас о военной помощи Украине на 2025 год, признала сама главный европейский дипломат по итогам министерской встречи.
«
"Мы обсудили инициативу, но решения и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС 6 марта", — сказала она.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
3 февраля, 11:55
Проект касается обеспечения Киева военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о сумме в шесть-десять миллиардов евро.
Как сообщил накануне высокопоставленный европейский источник, Каллас планировала пытаться использовать все возможности, чтобы сегодня добиться согласия стран союза на такой пакет помощи. Там отдельно отмечали ситуацию, когда несогласные на продолжение финансирования оружия для Киева страны "конструктивно воздержатся" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать эту программу.
Каллас неоднократно заявляла, что страны ЕС должны "обеспечить Украине победу" в конфликте, и настаивала на продолжении боевых действий, несмотря на начавшиеся мирные усилия.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ЕС вложил в поддержку Украины €134 миллиарда, заявила Каллас
22 января, 13:29
 
В миреУкраинаКиевРоссияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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