https://ria.ru/20250224/es-2001306137.html
Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС
Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС - РИА Новости, 24.02.2025
Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС
Евросоюз внес в санкционный список политолога и журналиста Руслан Осташко, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:52:00+03:00
2025-02-24T15:52:00+03:00
2025-02-24T18:26:00+03:00
россия
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владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список политолога и журналиста Руслан Осташко, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Посредством своей деятельности и информационных платформ, проектов и музыкальных концертов Руслан Осташко активно продвигает и восхваляет российскую армию, воюющую в Украине. Он организует мероприятия поддержки и сбор средств, а также взаимодействует с российскими военными в рамках различных проектов", - утверждается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250224/evrosojuz-2001289524.html
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001275154.html
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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС
Евросоюз внес в санкционный список политолога и журналиста Руслана Осташко