https://ria.ru/20250224/es-2001306137.html

Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС

Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС - РИА Новости, 24.02.2025

Политолог и журналист Осташко попал под санкции ЕС

Евросоюз внес в санкционный список политолога и журналиста Руслан Осташко, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:52:00+03:00

2025-02-24T15:52:00+03:00

2025-02-24T18:26:00+03:00

россия

украина

москва

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001340784_871:62:3071:1299_1920x0_80_0_0_9b486129e2dd31bc4098a8bdd6f706ff.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционный список политолога и журналиста Руслан Осташко, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе. "Посредством своей деятельности и информационных платформ, проектов и музыкальных концертов Руслан Осташко активно продвигает и восхваляет российскую армию, воюющую в Украине. Он организует мероприятия поддержки и сбор средств, а также взаимодействует с российскими военными в рамках различных проектов", - утверждается в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250224/evrosojuz-2001289524.html

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001275154.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии