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Politico: ЕС пытается удержать Трампа на своей стороне - РИА Новости, 24.02.2025
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12:14 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/es-2001248190.html
Politico: ЕС пытается удержать Трампа на своей стороне
Politico: ЕС пытается удержать Трампа на своей стороне - РИА Новости, 24.02.2025
Politico: ЕС пытается удержать Трампа на своей стороне
Европейские лидеры стремятся сохранить трансатлантический альянс и усилить поддержку Украины, пытаясь удержать президента США Дональда Трампа на своей стороне,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:14:00+03:00
2025-02-24T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Европейские лидеры стремятся сохранить трансатлантический альянс и усилить поддержку Украины, пытаясь удержать президента США Дональда Трампа на своей стороне, сообщает издание Politico. Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон в четверг. "Европейские лидеры в понедельник попытаются спасти то, что осталось от их традиционных альянсов, с помощью двуединой стратегии, направленной на то, чтобы сохранить президента США Дональда Трампа на их стороне и спасти Украину", — передает издание. В то же время, как пишет издание, ЕС отправляет высокопрофильную делегацию в Киев, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошта, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить новый военный пакет на сумму не менее 20 миллиардов евро. Кроме того, европейцы обеспокоены возможным выводом американских войск из Европы и работают над укреплением своей безопасности, несмотря на меняющуюся политику США, пишет Politico. "Нам стоит усвоить, что Трамп может принять радикально враждебные решения, если он оскорблен", — источник издания, отметив, что Европа не может позволить себе разрыв с Трампом, особенно в свете возможного вывода американских войск из Европы. "Нам нужно разработать план безопасности для Европы... Но мы не можем это сделать, одновременно выведя около 100 000 американских солдат", — добавил дипломат. Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
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в мире, цены на нефть, сша, европа, украина, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер, politico, евросоюз, еврокомиссия, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Politico, Евросоюз, Еврокомиссия, Мюнхенская конференция по безопасности
Politico: ЕС пытается удержать Трампа на своей стороне

Politico: ЕС пытается сохранить союз с США и поддержать Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Европейские лидеры стремятся сохранить трансатлантический альянс и усилить поддержку Украины, пытаясь удержать президента США Дональда Трампа на своей стороне, сообщает издание Politico.
Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Вашингтон в четверг.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
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"Европейские лидеры в понедельник попытаются спасти то, что осталось от их традиционных альянсов, с помощью двуединой стратегии, направленной на то, чтобы сохранить президента США Дональда Трампа на их стороне и спасти Украину", — передает издание.
В то же время, как пишет издание, ЕС отправляет высокопрофильную делегацию в Киев, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошта, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить новый военный пакет на сумму не менее 20 миллиардов евро.
Кроме того, европейцы обеспокоены возможным выводом американских войск из Европы и работают над укреплением своей безопасности, несмотря на меняющуюся политику США, пишет Politico.
"Нам стоит усвоить, что Трамп может принять радикально враждебные решения, если он оскорблен", — источник издания, отметив, что Европа не может позволить себе разрыв с Трампом, особенно в свете возможного вывода американских войск из Европы.
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"Нам нужно разработать план безопасности для Европы... Но мы не можем это сделать, одновременно выведя около 100 000 американских солдат", — добавил дипломат.
Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что недопустимо предполагать, что присутствие американских сил в Европе будет вечным.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
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В Европе опасаются, что США отстранят ЕС и Киев от переговоров, пишут СМИ
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В миреЦены на нефтьСШАЕвропаУкраинаДональд ТрампЭммануэль МакронКир СтармерPoliticoЕвросоюзЕврокомиссияМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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