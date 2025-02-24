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СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны - РИА Новости, 24.02.2025
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01:28 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/es-2001186475.html
СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны
СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны
Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите Евросоюза по урегулированию на Украине и обеспечению безопасности Европы, который пройдет 6 марта, обсудят источники... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:28:00+03:00
2025-02-24T01:28:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите Евросоюза по урегулированию на Украине и обеспечению безопасности Европы, который пройдет 6 марта, обсудят источники финансирования обороны, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на неназванные официальные лица. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения. "По оценкам Еврокомиссии, инвестиции в оборону ЕС должны составить 500 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, и лидеры ЕС будут обсуждать, где найти деньги, однако совместные долговые обязательства вряд ли будут обсуждаться... Более вероятно, что лидеры сфокусируются на использовании для военных целей тех фондов ЕС, которые уже доступны, или упростят расходование национальных фондов, (убрав - ред.) ограничения, налагаемые правилами ЕС", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, украина, европа, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Европа, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны

Reuters: лидеры ЕС обсудят источники финансирования обороны шестого марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите Евросоюза по урегулированию на Украине и обеспечению безопасности Европы, который пройдет 6 марта, обсудят источники финансирования обороны, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на неназванные официальные лица.
В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.
"По оценкам Еврокомиссии, инвестиции в оборону ЕС должны составить 500 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, и лидеры ЕС будут обсуждать, где найти деньги, однако совместные долговые обязательства вряд ли будут обсуждаться... Более вероятно, что лидеры сфокусируются на использовании для военных целей тех фондов ЕС, которые уже доступны, или упростят расходование национальных фондов, (убрав - ред.) ограничения, налагаемые правилами ЕС", - говорится в сообщении агентства.
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