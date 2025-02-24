https://ria.ru/20250224/es-2001186475.html

СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны

СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ: лидеры ЕС шестого марта обсудят источники финансирования обороны

Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите Евросоюза по урегулированию на Украине и обеспечению безопасности Европы, который пройдет 6 марта, обсудят источники... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:28:00+03:00

2025-02-24T01:28:00+03:00

2025-02-24T01:28:00+03:00

в мире

украина

европа

антониу кошта

евросоюз

еврокомиссия

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b858cfe3cb10e53adc2d8117d191d47b.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите Евросоюза по урегулированию на Украине и обеспечению безопасности Европы, который пройдет 6 марта, обсудят источники финансирования обороны, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на неназванные официальные лица. В воскресенье глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил проведение саммита, пообещав плотно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, чтобы 6 марта иметь возможность принять конкретные решения. "По оценкам Еврокомиссии, инвестиции в оборону ЕС должны составить 500 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, и лидеры ЕС будут обсуждать, где найти деньги, однако совместные долговые обязательства вряд ли будут обсуждаться... Более вероятно, что лидеры сфокусируются на использовании для военных целей тех фондов ЕС, которые уже доступны, или упростят расходование национальных фондов, (убрав - ред.) ограничения, налагаемые правилами ЕС", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20250223/es-2001161362.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, евросовет