https://ria.ru/20250224/dtp-2001294955.html
В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека
В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2025
В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:12:00+03:00
2025-02-24T15:12:00+03:00
2025-02-24T16:04:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 24 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей, сообщает МЧС РФ."В Карачаево-Черкесии в ДТП погибли 4 человека. В Зеленчукском районе, на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой, в аварию попали "Лада Приора" и "Мерседес". Сотрудники МЧС России с помощью гидравлического инструмента извлекли 2 пострадавших и передали медицинским работникам", – говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе также отметили, что последствия ДТП ликвидировали 6 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20250222/dtp-2001028221.html
РИА Новости
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ДТП в Карачаево-Черкесии
Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковушек, сообщило МЧС.
2025-02-24T15:12
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека
В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека, двое пострадали