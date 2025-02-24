https://ria.ru/20250224/dtp-2001294955.html

В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека

В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 24.02.2025

В Карачаево-Черкессии в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:12:00+03:00

2025-02-24T15:12:00+03:00

2025-02-24T16:04:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 24 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковых автомобилей, сообщает МЧС РФ."В Карачаево-Черкесии в ДТП погибли 4 человека. В Зеленчукском районе, на выезде из станицы Зеленчукская в сторону станицы Сторожевой, в аварию попали "Лада Приора" и "Мерседес". Сотрудники МЧС России с помощью гидравлического инструмента извлекли 2 пострадавших и передали медицинским работникам", – говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе также отметили, что последствия ДТП ликвидировали 6 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20250222/dtp-2001028221.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ДТП в Карачаево-Черкесии Четыре человека погибли, двое пострадали в ДТП в Карачаево-Черкесии при столкновении двух легковушек, сообщило МЧС. 2025-02-24T15:12 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)