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Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК - РИА Новости, 24.02.2025
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17:31 24.02.2025 (обновлено: 17:32 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/drk-2001330837.html
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК - РИА Новости, 24.02.2025
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:31:00+03:00
2025-02-24T17:32:00+03:00
демократическая республика конго
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее издание Actualité со ссылкой на власти сообщило, что более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго. "Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия", - говорится в сообщении. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html
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демократическая республика конго, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Демократическая Республика Конго, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК

Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго

© AP Photo / Jerome DelayБольница в ДРК
Больница в ДРК - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Jerome Delay
Больница в ДРК. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее издание Actualité со ссылкой на власти сообщило, что более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго.
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"Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия", - говорится в сообщении.
Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор, уточнили в ведомстве.
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Демократическая Республика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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