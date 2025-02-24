https://ria.ru/20250224/drk-2001330837.html
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК - РИА Новости, 24.02.2025
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК
Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:31:00+03:00
2025-02-24T17:31:00+03:00
2025-02-24T17:32:00+03:00
демократическая республика конго
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее издание Actualité со ссылкой на власти сообщило, что более 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго. "Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго. В ведомстве имеется развитая лабораторная база и референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро идентифицировать риски и предпринимать необходимые действия", - говорится в сообщении. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html
https://ria.ru/20240815/ospa-1966436171.html
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демократическая республика конго, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Демократическая Республика Конго, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДРК
Роспотребнадзор проверяет информацию о вспышке неизвестной болезни в ДР Конго