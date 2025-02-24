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В Москве стартует акция "Код донора. Защитники Отечества" - РИА Новости, 24.02.2025
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16:10 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/donor-2001312173.html
В Москве стартует акция "Код донора. Защитники Отечества"
В Москве стартует акция "Код донора. Защитники Отечества" - РИА Новости, 24.02.2025
В Москве стартует акция "Код донора. Защитники Отечества"
Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества" стартует во вторник на Поклонной горе в Москве, сообщила в понедельник начальник управления службы крови и РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:10:00+03:00
2025-02-24T16:10:00+03:00
общество
россия
москва
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
музей победы
донорство
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества" стартует во вторник на Поклонной горе в Москве, сообщила в понедельник начальник управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер. "Завтра стартует Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества". Старт состоится в музее Победы на Поклонной горе в 10 часов", - сказала Эйхлер на пресс-конференции, посвящённой старту акции. Она отметила, что основная задача акции - сохранение исторической памяти, связь поколений, а также проведение донорских мероприятий, направленных на пополнение запасов крови. Цель акции - привлечь больше людей к донорскому движению, развивая культуру добровольного и безвозмездного донорства крови и костного мозга, пояснили организаторы акции. Планируется, что в старте акции примут участие более 200 человек: представители оргкомитета, учреждений Службы крови, органов власти, Общественной палаты РФ, некоммерческих и образовательных организаций, СМИ, герои России. Параллельно с церемонией открытия на площадке Музея Победы пройдет День донора, а также показ документального фильма "Доноры блокадного Ленинграда", уточнили организаторы акции. Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук отметил, что к акции подключатся более 80 региональных отделений РКК, которые развивают это направление. "В планах будет проведение и просветительских мероприятий, и донорских акций. Акцент будет, конечно, делаться, так как мы являемся Красным Крестом, и на истории донорского движения. Нам предстоит еще очень много изучить и узнать об этой истории. Я и уверен, что в этом году много интересных страниц, донорских историй мы сможем узнать", - подчеркнул Савчук.
https://ria.ru/20250115/lgoty-1734618630.html
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общество, россия, москва, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), музей победы, донорство
Общество, Россия, Москва, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Музей Победы, Донорство
В Москве стартует акция "Код донора. Защитники Отечества"

В Москве стартует всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСдача донорской крови в Москве
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сдача донорской крови в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества" стартует во вторник на Поклонной горе в Москве, сообщила в понедельник начальник управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер.
"Завтра стартует Всероссийская акция "Код донора. Защитники Отечества". Старт состоится в музее Победы на Поклонной горе в 10 часов", - сказала Эйхлер на пресс-конференции, посвящённой старту акции.
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Она отметила, что основная задача акции - сохранение исторической памяти, связь поколений, а также проведение донорских мероприятий, направленных на пополнение запасов крови. Цель акции - привлечь больше людей к донорскому движению, развивая культуру добровольного и безвозмездного донорства крови и костного мозга, пояснили организаторы акции.
Планируется, что в старте акции примут участие более 200 человек: представители оргкомитета, учреждений Службы крови, органов власти, Общественной палаты РФ, некоммерческих и образовательных организаций, СМИ, герои России. Параллельно с церемонией открытия на площадке Музея Победы пройдет День донора, а также показ документального фильма "Доноры блокадного Ленинграда", уточнили организаторы акции.
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук отметил, что к акции подключатся более 80 региональных отделений РКК, которые развивают это направление. "В планах будет проведение и просветительских мероприятий, и донорских акций. Акцент будет, конечно, делаться, так как мы являемся Красным Крестом, и на истории донорского движения. Нам предстоит еще очень много изучить и узнать об этой истории. Я и уверен, что в этом году много интересных страниц, донорских историй мы сможем узнать", - подчеркнул Савчук.
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ОбществоРоссияМоскваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Музей ПобедыДонорство
 
 
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