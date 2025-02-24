Банки предупредили о возможных сложностях с покупкой новых долларов
Банки предупредили, что доллары нового образца не всегда бывают в наличии
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Доллары нового образца не всегда есть в наличии в российских банках, нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию, выяснило РИА Новости, обзвонив кредитные организации в преддверии туристического сезона.
Осенью прошлого года начались проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, что создает трудности в том числе российским туристам за рубежом. Валюту нового образца требуют, в частности, в ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые доллары обменивают с большим дисконтом. Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в декабре отмечал, что проблема наблюдается по всему миру, в том числе и в России ряд банков отказываются принимать купюры старого образца.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что власти и Центробанк РФ не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары, все риски несут владельцы такой валюты.
Вместе с тем, как убедилось РИА Новости, и с покупкой долларов нового образца могут возникнуть сложности.
"У нас очень сложно новые купюры найти в офисах. Это только в кассах можно уточнять, потому что мы сколько обзваниваем, у всех уточняем, есть ли у них новые наличные, говорят что нет", - сообщили в колл-центре Сбербанка.
В колл-центрах Газпромбанка, Россельхозбанка и МКБ также рассказали, что не могут дать точного ответа по наличию долларов нового образца в офисах банков, и посоветовали лично обращаться в офисы для получения точной информации.
"Их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов. Здесь еще ситуация в том, что новые доллары не везде можно найти, в отделениях в кассах нужно уточнять информацию", - заявил сотрудник поддержки ВТБ.
Специалист поддержки Фора-банка рассказал, что узнать о наличии долларов нового образца можно через горячую линию или лично в банке. "Старые доллары из оборота не выходили, вы их можете с комиссией в 1% обменять", - уточнил также собеседник агентства.
В колл-центрах Альфа-банка, Совкомбанка и банка "Санкт-Петербург" тоже отметили, что не могут дать информации по наличию новых долларов в отделениях банков, о их наличии в кассах можно узнать только лично.
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