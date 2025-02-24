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Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/dnr-2001235261.html
Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР
Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР - РИА Новости, 24.02.2025
Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР
Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:32:00+03:00
2025-02-24T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал. "Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР. Украинский дрон выследил корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в ДНР и сбросил снаряд на военного, сопровождающего журналиста", - сообщается на сайте Первого канала. Уточняется, что бойцы, сопровождающие съемочную группу, пытались попасть в дрон из стрелкового оружия, "однако украинский беспилотник успевает сбросить снаряд на одного из них", в результате чего военный получил осколочные ранения. "Осколочные ранения, проникающие", - приводит телеканал слова военного, оказывающего первую помощь раненому.
https://ria.ru/20250105/dron-1992604895.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР

Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал.
"Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР. Украинский дрон выследил корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в ДНР и сбросил снаряд на военного, сопровождающего журналиста", - сообщается на сайте Первого канала.
Уточняется, что бойцы, сопровождающие съемочную группу, пытались попасть в дрон из стрелкового оружия, "однако украинский беспилотник успевает сбросить снаряд на одного из них", в результате чего военный получил осколочные ранения.
"Осколочные ранения, проникающие", - приводит телеканал слова военного, оказывающего первую помощь раненому.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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