https://ria.ru/20250224/dnr-2001235261.html

Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР

Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР - РИА Новости, 24.02.2025

Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона в ДНР

Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:32:00+03:00

2025-02-24T11:32:00+03:00

2025-02-24T11:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Съемочная группа Первого канала попала под атаку украинского дрона в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал. "Съемочная группа Первого канала попала под атаку дрона ВСУ в ДНР. Украинский дрон выследил корреспондента Первого канала Гусейна Гусейнова в ДНР и сбросил снаряд на военного, сопровождающего журналиста", - сообщается на сайте Первого канала. Уточняется, что бойцы, сопровождающие съемочную группу, пытались попасть в дрон из стрелкового оружия, "однако украинский беспилотник успевает сбросить снаряд на одного из них", в результате чего военный получил осколочные ранения. "Осколочные ранения, проникающие", - приводит телеканал слова военного, оказывающего первую помощь раненому.

https://ria.ru/20250105/dron-1992604895.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия