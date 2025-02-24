https://ria.ru/20250224/deparde-2001324717.html

Депардье стал фигурантом расследования во Франции

Депардье стал фигурантом расследования во Франции - РИА Новости, 24.02.2025

Депардье стал фигурантом расследования во Франции

Известный французский актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщило агентство РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:05:00+03:00

2025-02-24T17:05:00+03:00

2025-02-24T17:55:00+03:00

франция

в мире

жерар депардье

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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Известный французский актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию."Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года", — указано в материале.В рамках расследования, начатого Национальной финансовой прокуратурой, в середине февраля 2025 года прошли обыски в Париже, Мэне и Луаре, а также в Бельгии.Депардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. В марте пройдут слушания по делу, касающемуся двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021-м. Также против Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну.Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.

https://ria.ru/20240522/deparde-1947744716.html

https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, в мире, жерар депардье