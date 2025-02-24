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Депардье стал фигурантом расследования во Франции - РИА Новости, 24.02.2025
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17:05 24.02.2025 (обновлено: 17:55 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/deparde-2001324717.html
Депардье стал фигурантом расследования во Франции
Депардье стал фигурантом расследования во Франции - РИА Новости, 24.02.2025
Депардье стал фигурантом расследования во Франции
Известный французский актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщило агентство РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:05:00+03:00
2025-02-24T17:55:00+03:00
франция
в мире
жерар депардье
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Известный французский актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию."Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года", — указано в материале.В рамках расследования, начатого Национальной финансовой прокуратурой, в середине февраля 2025 года прошли обыски в Париже, Мэне и Луаре, а также в Бельгии.Депардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. В марте пройдут слушания по делу, касающемуся двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021-м. Также против Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну.Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
https://ria.ru/20240522/deparde-1947744716.html
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франция, в мире, жерар депардье
Франция, В мире, Жерар Депардье
Депардье стал фигурантом расследования во Франции

Депардье стал фигурантом расследования во Франции о налоговом мошенничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 фев — РИА Новости. Известный французский актер Жерар Депардье во Франции стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
"Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Он подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года", — указано в материале.
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Депардье во Франции уже стал фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. В марте пройдут слушания по делу, касающемуся двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021-м. Также против Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну.
Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства против Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
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