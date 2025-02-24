https://ria.ru/20250224/demarsh-2001312984.html

"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского

"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025

"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского

Провал постановления о полномочиях стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:14:00+03:00

2025-02-24T16:14:00+03:00

2025-02-24T16:14:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Провал постановления о полномочиях стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте! В парламенте достаточно депутатов, которые могут занять место спикера и создать переговорную группу во имя будущего Украины!" — написал он.В понедельник депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По словам Железняка, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

https://ria.ru/20250224/rada-2001300446.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины