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"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
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16:14 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/demarsh-2001312984.html
"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского
"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского
Провал постановления о полномочиях стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:14:00+03:00
2025-02-24T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Провал постановления о полномочиях стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте! В парламенте достаточно депутатов, которые могут занять место спикера и создать переговорную группу во имя будущего Украины!" — написал он.В понедельник депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По словам Железняка, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250224/rada-2001300446.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского

Дмитрук: депутаты плюнули в лицо Зеленскому своим демаршем в Раде

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Провал постановления о полномочиях стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«
"Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте! В парламенте достаточно депутатов, которые могут занять место спикера и создать переговорную группу во имя будущего Украины!" — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"На глазах у Европы". Депутат отреагировал на демарш Рады против Зеленского
Вчера, 15:31
В понедельник депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По словам Железняка, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Если не вступим в НАТО". Зеленский выдвинул дерзкий план против России
Вчера, 13:49
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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