"В лицо террористу". В Раде раскрыли, что означает демарш против Зеленского
Дмитрук: депутаты плюнули в лицо Зеленскому своим демаршем в Раде
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Провал постановления о полномочиях стал плевком в лицо Владимиру Зеленскому, пишет депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
«
"Сегодняшний плевок в лицо террористу должен быть началом здравого смысла и движения в парламенте! В парламенте достаточно депутатов, которые могут занять место спикера и создать переговорную группу во имя будущего Украины!" — написал он.
В понедельник депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале сообщил, что постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании. По словам Железняка, документ набрал только 218 голосов при необходимых 226.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.