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Глава Чехии призвал не прекращать поддержку Украины - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:45 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/chekhiya-2001187116.html
Глава Чехии призвал не прекращать поддержку Украины
Глава Чехии призвал не прекращать поддержку Украины - РИА Новости, 24.02.2025
Глава Чехии призвал не прекращать поддержку Украины
Нельзя расслабляться и "убирать ногу с педали газа" в поддержке Украины, заявил президент Чехии Петр Павел на фоне критики режима Владимира Зеленского со... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:45:00+03:00
2025-02-24T01:45:00+03:00
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россия
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владимир зеленский
петр павел
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Нельзя расслабляться и "убирать ногу с педали газа" в поддержке Украины, заявил президент Чехии Петр Павел на фоне критики режима Владимира Зеленского со стороны администрации Дональда Трампа и его намерений наладить диалог с Россией. "После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и "убирать ногу с педали газа" в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению. Именно в эти дни мы должны еще громче призывать к необходимости справедливого мира для Украины", - написал Павел в соцсети Х. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250223/makron-2001166789.html
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
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в мире, украина, россия, чехия, владимир зеленский, петр павел, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чехия, Владимир Зеленский, Петр Павел, Дональд Трамп, НАТО
Глава Чехии призвал не прекращать поддержку Украины

Глава Чехии Павел: нельзя убирать ногу с педали газа в поддержке Украины

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Нельзя расслабляться и "убирать ногу с педали газа" в поддержке Украины, заявил президент Чехии Петр Павел на фоне критики режима Владимира Зеленского со стороны администрации Дональда Трампа и его намерений наладить диалог с Россией.
"После трех лет российской агрессии против Украины мы все больше ощущаем усталость в обществе от войны. Это понятно. Однако именно сейчас, когда, возможно, приближается финишная прямая в виде мирных переговоров, мы не должны расслабляться и "убирать ногу с педали газа" в нашей поддержке страны, подвергшейся нападению. Именно в эти дни мы должны еще громче призывать к необходимости справедливого мира для Украины", - написал Павел в соцсети Х.
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В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧехияВладимир ЗеленскийПетр ПавелДональд ТрампНАТО
 
 
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