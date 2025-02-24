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Британия ввела санкции против авиакомпании S7 - РИА Новости, 24.02.2025
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16:54 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/britanija-2001321824.html
Британия ввела санкции против авиакомпании S7
Британия ввела санкции против авиакомпании S7 - РИА Новости, 24.02.2025
Британия ввела санкции против авиакомпании S7
Великобритания ввела санкции против российской авиакомпании S7 Airlines, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской авиакомпании S7 Airlines, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. В качестве обоснования указано, что компания якобы участвовала в "дестабилизации Украины, подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, делая доступными товары или технологии", которые бы этому способствовали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, S7 Airlines, В мире
Британия ввела санкции против авиакомпании S7

Британия ввела санкции против S7 за участие в дестабилизации Украины

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской авиакомпании S7 Airlines, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина.
В качестве обоснования указано, что компания якобы участвовала в "дестабилизации Украины, подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, делая доступными товары или технологии", которые бы этому способствовали.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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