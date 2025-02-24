https://ria.ru/20250224/britanija-2001321824.html

Британия ввела санкции против авиакомпании S7

Британия ввела санкции против авиакомпании S7 - РИА Новости, 24.02.2025

Британия ввела санкции против авиакомпании S7

Великобритания ввела санкции против российской авиакомпании S7 Airlines, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:54:00+03:00

2025-02-24T16:54:00+03:00

2025-02-24T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российской авиакомпании S7 Airlines, следует из опубликованного в понедельник документа британского минфина. В качестве обоснования указано, что компания якобы участвовала в "дестабилизации Украины, подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, делая доступными товары или технологии", которые бы этому способствовали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985649299.html

россия

украина

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, великобритания, владимир путин, s7 airlines, в мире