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Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 24.02.2025 (обновлено: 16:11 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/bpla-2001307155.html
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 24.02.2025
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:55:00+03:00
2025-02-24T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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россия
курская область
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россия, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА

Над Курской, Белгородской и Орловской областями сбили шесть украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" Центрального военного округа на боевом дежурстве
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 Центрального военного округа на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" Центрального военного округа на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьОрловская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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