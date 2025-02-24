https://ria.ru/20250224/bpla-2001307155.html

Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА

Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 24.02.2025

Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:55:00+03:00

2025-02-24T15:55:00+03:00

2025-02-24T16:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/vs-2001252810.html

россия

курская область

орловская область

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россия, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф