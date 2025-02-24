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Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 24.02.2025
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:55:00+03:00
2025-02-24T15:55:00+03:00
2025-02-24T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 14.00 до 15.30 мск уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью и по одному - над Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 14.00 до 15.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских БПЛА
Над Курской, Белгородской и Орловской областями сбили шесть украинских БПЛА