https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html

Бойцы ВС России поздравили ветерана в Луганске со 100-летним юбилеем

Бойцы ВС России поздравили ветерана в Луганске со 100-летним юбилеем - РИА Новости, 24.02.2025

Бойцы ВС России поздравили ветерана в Луганске со 100-летним юбилеем

Военнослужащие группировки войск "Центр" поздравили в Луганске ветерана Великой Отечественной Войны со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества, сообщили РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T05:15:00+03:00

2025-02-24T05:15:00+03:00

2025-02-24T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганск

краснодар

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ЛУГАНСК, 24 фев – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" поздравили в Луганске ветерана Великой Отечественной Войны со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В Луганске коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски группировки войск "Центр" поздравил ветерана Великой Отечественной войны Баскакова Александра Борисовича со 100-летним юбилеем и с Днём защитника Отечества. По желанию самого ветерана, артисты исполнили любимые для него музыкальные композиции, а именно "Валенки" и "Катюша". Музыкальное сопровождение было исполнено на аккордеоне", - говорится в сообщении. В оборонном ведомстве рассказали о биографии ветерана. Баскаков родился в 1925 году в Ставрополье в селе Казьминское. На фронт он отправился в 1942 году, в возрасте 17 лет, в документах ему пришлось приписать себе год. Баскакова определили в 95-й погранполк, в составе которого он принял участие в освобождении Краснодара от фашистских захватчиков. В ожесточенном бою за станицу Елизаветинскую, геройски погиб его старший брата Иван. Александр после этой утраты стремился отомстить и покончить с захватчиками как можно скорее. После освобождения Краснодара полк Баскакова был переброшен на Украину, где он принимал участие в освобождении многих городов. "Кавказ освобождал, Краснодар. А потом – Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию. Прошел по всей Европе. После войны вернулся с фронта и служил еще пять лет", - рассказал ветеран. Помимо небольшого музыкального концерта, ветерану передали поздравления от заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерала армии Виктора Горемыкина и командования группировки войск "Центр", а также вручили открытки от детей, продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001191728.html

https://ria.ru/20250219/putin-2000347483.html

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россия, луганск, краснодар, виктор горемыкин