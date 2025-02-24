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В ДР Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни
В ДР Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни - РИА Новости, 24.02.2025
В ДР Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни
Более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщило издание Actualité со ссылкой на власти. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:27:00+03:00
2025-02-24T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщило издание Actualité со ссылкой на власти. "В районе города Басанкусу Экваториальной провинции распространяется лихорадка неизвестного происхождения. <…> Более 943 случаев было выявлено с начала февраля, при этом 52 человека скончались", — указано в материале. Первые случаи неизвестного заболевания зафиксировали 9 февраля. Летальность болезни с учетом числа выявленных случаев и летальных исходов составляет 5,5%. У заболевших наблюдаются лихорадка, озноб, головная боль, боль в суставах и другие симптомы.При этом издание пишет, что около 55% выполненных экспресс-тестов дали положительный результат на малярию. Вероятность возможной вспышки лихорадки Эбола была исключена.
https://ria.ru/20250204/kongo-1997304317.html
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
В ДР Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни
Actualité: более 50 человек умерли от неизвестной болезни на северо-западе ДРК