https://ria.ru/20250224/boevik-2001242777.html

Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя

Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 24.02.2025

Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам колонии боевика "Азова*" (запрещенная в РФ террористическая организация), расстрелявшего из... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:55:00+03:00

2025-02-24T11:55:00+03:00

2025-02-24T11:55:00+03:00

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам колонии боевика "Азова*" (запрещенная в РФ террористическая организация), расстрелявшего из ручного пулемета жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика зенитной установки батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов*" национальной гвардии Украины… Суд приговорил Мельникова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в марте 2022 года Максим Мельников из ручного пулемета расстрелял мирного жителя, находившегося в здании аптеки, расположенной по улице Латышева в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. Мельников был признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

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россия, донецкая народная республика, мариуполь