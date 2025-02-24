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Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 24.02.2025
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11:55 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/boevik-2001242777.html
Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя
Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 24.02.2025
Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам колонии боевика "Азова*" (запрещенная в РФ террористическая организация), расстрелявшего из... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:55:00+03:00
2025-02-24T11:55:00+03:00
россия
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам колонии боевика "Азова*" (запрещенная в РФ террористическая организация), расстрелявшего из ручного пулемета жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика зенитной установки батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов*" национальной гвардии Украины… Суд приговорил Мельникова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в марте 2022 года Максим Мельников из ручного пулемета расстрелял мирного жителя, находившегося в здании аптеки, расположенной по улице Латышева в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте преступления. Мельников был признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).*Запрещенная в РФ террористическая организация
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, мариуполь
Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь
Боевик "Азова*" получил 24 года колонии за расстрел жителя Мариуполя

Суд приговорил боевика "Азова" к 24 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 24 годам колонии боевика "Азова*" (запрещенная в РФ террористическая организация), расстрелявшего из ручного пулемета жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика зенитной установки батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов*" национальной гвардии Украины… Суд приговорил Мельникова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В суде установлено, что в марте 2022 года Максим Мельников из ручного пулемета расстрелял мирного жителя, находившегося в здании аптеки, расположенной по улице Латышева в Мариуполе. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.
Мельников был признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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