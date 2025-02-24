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Bloomberg: G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:59 24.02.2025 (обновлено: 17:21 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/bloomberg-2001323022.html
Bloomberg: G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США
Bloomberg: G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США - РИА Новости, 24.02.2025
Bloomberg: G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США
Страны G7 не могут выработать общую позицию в заявлении по Украине из-за разногласий США и европейских стран, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:59:00+03:00
2025-02-24T17:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
g7
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Страны G7 не могут выработать общую позицию в заявлении по Украине из-за разногласий США и европейских стран, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.&quot;Группа семи&quot; находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, &lt;…&gt; что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, &lt;…&gt; США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления&quot;, — говорится в публикации.По словам одного из чиновников Белого дома, представители стран G7 намерены вскоре встретиться для обсуждения общей цели по завершению конфликта.На прошлой неделе газета Financial Times написала, что США выступают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. По информации The New York Times, администрация президента Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике помешало переговорам с Россией.Кроме того, на прошлой же неделе стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Такая ситуация складывается на фоне недавно прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, а также разгромных заявлений Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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в мире, украина, сша, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, G7
Bloomberg: G7 могут не согласовать текст заявления по Украине из-за США

Bloomberg: США угрожают отозвать поддержку всего заявления G7 по Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Страны G7 не могут выработать общую позицию в заявлении по Украине из-за разногласий США и европейских стран, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«

"Группа семи" находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление, <…> что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками, <…> США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления", — говорится в публикации.

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"На последнем издыхании". В США сообщили Зеленскому неприятные новости
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По словам одного из чиновников Белого дома, представители стран G7 намерены вскоре встретиться для обсуждения общей цели по завершению конфликта.
На прошлой неделе газета Financial Times написала, что США выступают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. По информации The New York Times, администрация президента Дональда Трампа стремится не допустить, чтобы коммюнике помешало переговорам с Россией.
Кроме того, на прошлой же неделе стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Такая ситуация складывается на фоне недавно прошедших в Эр-Рияде российско-американских переговоров, а также разгромных заявлений Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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