https://ria.ru/20250224/birzha-2001338378.html

Московская биржа запустит торги "выходного дня" в экспериментальном режиме

Московская биржа запустит торги "выходного дня" в экспериментальном режиме - РИА Новости, 24.02.2025

Московская биржа запустит торги "выходного дня" в экспериментальном режиме

Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:11:00+03:00

2025-02-24T18:11:00+03:00

2025-02-24T18:12:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи. "Первого марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня", - говорится в сообщении. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня и не будут изменяться, поясняет биржа. Первого марта торги продлятся в следующем режиме: с 14.00 до 14.10 мск – аукцион открытия, с 14.10 до 19.00 мск – торговый период. 2 марта: 09.50–10.00 мск – аукцион открытия; 10.00–19.00 мск – торговый период.

https://ria.ru/20250224/reshetnikov-2001314407.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская биржа