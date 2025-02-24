Рейтинг@Mail.ru
К Масленице Москву украсили праздничными плакатами - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:18 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/biryukov-2001278494.html
К Масленице Москву украсили праздничными плакатами
К Масленице Москву украсили праздничными плакатами - РИА Новости, 24.02.2025
К Масленице Москву украсили праздничными плакатами
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:18:00+03:00
2025-02-24T14:18:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый арбат
петр бирюков
масленица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Масленицы. В общей сложности на городских билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах разместили 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться ежедневно в период с 24 февраля по 2 марта на 200 цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской площади", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве добавили, что дополнительно для украшения столицы к Масленице ничего не закупалось, все декоративные элементы используются повторно.
https://ria.ru/20250224/biryukov-2001253802.html
москва
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, новый арбат, петр бирюков, масленица
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый Арбат, Петр Бирюков, Масленица
К Масленице Москву украсили праздничными плакатами

Комплекс горхозяйства Москвы украсил город праздничными плакатами к Масленице

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Масленицы. В общей сложности на городских билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах разместили 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться ежедневно в период с 24 февраля по 2 марта на 200 цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской площади", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве добавили, что дополнительно для украшения столицы к Масленице ничего не закупалось, все декоративные элементы используются повторно.
Поезд прибывает на станцию Косино третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве завершен
Вчера, 12:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваНовый АрбатПетр БирюковМасленица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала