https://ria.ru/20250224/biryukov-2001278494.html

К Масленице Москву украсили праздничными плакатами

К Масленице Москву украсили праздничными плакатами - РИА Новости, 24.02.2025

К Масленице Москву украсили праздничными плакатами

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:18:00+03:00

2025-02-24T14:18:00+03:00

2025-02-24T14:18:00+03:00

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петр бирюков

масленица

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами в честь Масленицы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Масленицы. В общей сложности на городских билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах разместили 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться ежедневно в период с 24 февраля по 2 марта на 200 цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате и Спартаковской площади", - приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве добавили, что дополнительно для украшения столицы к Масленице ничего не закупалось, все декоративные элементы используются повторно.

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москва, новый арбат, петр бирюков, масленица