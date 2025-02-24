https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001367916.html
Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона
Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона - РИА Новости, 24.02.2025
Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона
Дежурные средства ПВО с 20.00 до 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем один - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:54:00+03:00
2025-02-24T21:54:00+03:00
2025-02-24T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b228cd57b6d13d8021c9f7e47322c9f3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.00 до 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем один - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 20.00 до 20.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f048cdae6a833449719097089711ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона
Минобороны: ПВО сбили 2 дрона ВСУ над Черным морем и один над Брянской областью