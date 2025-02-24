https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001367916.html

Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона

Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона - РИА Новости, 24.02.2025

Над Черным морем и Брянской областью уничтожили три украинских дрона

Дежурные средства ПВО с 20.00 до 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем один - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:54:00+03:00

2025-02-24T21:54:00+03:00

2025-02-24T22:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 20.00 до 20.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем один - над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 20.00 до 20.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА – над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

черное море

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Наталья Макарова

брянская область, россия, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность