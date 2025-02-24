https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001352250.html
Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона
Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 24.02.2025
Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона
Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:45:00+03:00
2025-02-24T19:45:00+03:00
2025-02-24T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
беспилотники
украина
вооруженные силы украины
андрей клычков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков."Очередная вражеская атака — четыре БПЛА уничтожены над Орловской областью", - написал он в своем Telegram-канале.Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия на местах происшествий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, беспилотники, украина, вооруженные силы украины, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Беспилотники, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Клычков
Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона
Губернатор Клычков: силы ПВО уничтожили 4 БПЛА над территорией Орловской области