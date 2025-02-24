https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001352250.html

Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона

Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 24.02.2025

Над Орловской областью уничтожили четыре украинских дрона

Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:45:00+03:00

2025-02-24T19:45:00+03:00

2025-02-24T19:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

беспилотники

украина

вооруженные силы украины

андрей клычков

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника на территории Орловской области, пострадавших нет, сообщает глава региона Андрей Клычков."Очередная вражеская атака — четыре БПЛА уничтожены над Орловской областью", - написал он в своем Telegram-канале.Клычков добавил, что повреждений и пострадавших нет, ведутся оперативные мероприятия на местах происшествий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

украина

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Наталья Макарова

орловская область, беспилотники, украина, вооруженные силы украины, андрей клычков