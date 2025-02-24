https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001342069.html
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов - РИА Новости, 24.02.2025
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов
Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:30:00+03:00
2025-02-24T18:30:00+03:00
2025-02-24T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 16.15 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Орловской области и по одному БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов
Минобороны: силы ПВО сбили 6 дронов над Орловской, Брянской и Курской областями