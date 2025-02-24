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Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 24.02.2025 (обновлено: 18:31 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001342069.html
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов - РИА Новости, 24.02.2025
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов
Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:30:00+03:00
2025-02-24T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 16.15 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Орловской области и по одному БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
курская область
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орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов

Минобороны: силы ПВО сбили 6 дронов над Орловской, Брянской и Курской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
«
"Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 16.15 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Орловской области и по одному БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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