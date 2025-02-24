https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001342069.html

Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов

Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов - РИА Новости, 24.02.2025

Над тремя российскими регионами уничтожили еще шесть украинских дронов

Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:30:00+03:00

2025-02-24T18:30:00+03:00

2025-02-24T18:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 16.15 до 17.00 мск перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и по одному - над Брянской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 16.15 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА - над территорией Орловской области и по одному БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

курская область

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Наталья Макарова

орловская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)