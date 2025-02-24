https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001198392.html

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 24.02.2025

Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T07:20:00+03:00

2025-02-24T07:20:00+03:00

2025-02-24T09:28:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.Из них:Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков начался пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html

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безопасность, орловская область, брянская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)