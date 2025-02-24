https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001198392.html
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 24.02.2025
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:20:00+03:00
2025-02-24T07:20:00+03:00
2025-02-24T09:28:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.Из них:Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков начался пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html
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безопасность, орловская область, брянская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Рязанская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 22 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России