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Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 24.02.2025 (обновлено: 09:28 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001198392.html
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 24.02.2025
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:20:00+03:00
2025-02-24T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
брянская область
рязанская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.Из них:Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков начался пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001198093.html
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безопасность, орловская область, брянская область, рязанская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Рязанская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 22 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами России

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщило Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении.
Из них:
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате падения обломков начался пожар на территории одного из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Командир батальона с позывным Вепрь об уничтожении американской техники в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьБрянская областьРязанская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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