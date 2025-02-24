https://ria.ru/20250224/bespilotnik-2001211460.html

Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область

Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 24.02.2025

Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область

Пострадавших и разрушений при ликвидации силами ПВО беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:46:00+03:00

2025-02-24T09:46:00+03:00

2025-02-24T09:46:00+03:00

брянская область

александр богомаз

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации силами ПВО беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Утром в понедельник в Минобороны РФ сообщали об украинском беспилотнике, уничтоженном средствами ПВО над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20250224/dnr-2001196378.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)