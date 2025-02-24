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Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 24.02.2025
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09:46 24.02.2025
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Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область
Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область - РИА Новости, 24.02.2025
Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область
Пострадавших и разрушений при ликвидации силами ПВО беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:46:00+03:00
2025-02-24T09:46:00+03:00
брянская область
александр богомаз
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации силами ПВО беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Утром в понедельник в Минобороны РФ сообщали об украинском беспилотнике, уничтоженном средствами ПВО над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор рассказал о ситуации после атаки БПЛА на Брянскую область

Богомаз: пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации силами ПВО беспилотника над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Утром в понедельник в Минобороны РФ сообщали об украинском беспилотнике, уничтоженном средствами ПВО над Брянской областью.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Брянская областьАлександр БогомазБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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