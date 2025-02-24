https://ria.ru/20250224/bespilotnik-2001206180.html

В Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 24.02.2025

В Брянской области сбили беспилотник

Дежурные средства ПВО в понедельник около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:25:00+03:00

2025-02-24T09:25:00+03:00

2025-02-24T09:25:00+03:00

брянская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в понедельник около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщало, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три - над Брянской, два - над Рязанской и один - над Крымом.

https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html

брянская область

орловская область

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Варвара Скокшина

брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность