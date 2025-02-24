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В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 24.02.2025
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09:25 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/bespilotnik-2001206180.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 24.02.2025
В Брянской области сбили беспилотник
Дежурные средства ПВО в понедельник около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:25:00+03:00
2025-02-24T09:25:00+03:00
брянская область
орловская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в понедельник около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. Ранее министерство сообщало, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три - над Брянской, два - над Рязанской и один - над Крымом.
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html
брянская область
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брянская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Брянская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в понедельник около 7.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Около 7.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Ранее министерство сообщало, что дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три - над Брянской, два - над Рязанской и один - над Крымом.
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