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МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией - РИА Новости, 24.02.2025
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13:29 24.02.2025 (обновлено: 13:49 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/berbok-2001267681.html
МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией
МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией - РИА Новости, 24.02.2025
МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией
Результаты прошедших в Германии выборов никак не повлияют на поддержку Украины со стороны ФРГ, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, представляющая партию РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:29:00+03:00
2025-02-24T13:49:00+03:00
в мире
анналена бербок
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Результаты прошедших в Германии выборов никак не повлияют на поддержку Украины со стороны ФРГ, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, представляющая партию "Зеленые"."Германия и демократические партии в Германии едины в своей поддержке мира, и любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили, что в вопросе поддержки Украины со стороны Германии ничего не изменится", - сказала Бербок на пресс-конференции.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, анналена бербок, украина, нато, сергей лавров, германия, россия
В мире, Анналена Бербок, Украина, НАТО, Сергей Лавров, Германия, Россия
МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией

Бербок: результаты выборов в ФРГ не повлияют на поддержку Украины Германией

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Результаты прошедших в Германии выборов никак не повлияют на поддержку Украины со стороны ФРГ, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, представляющая партию "Зеленые".
"Германия и демократические партии в Германии едины в своей поддержке мира, и любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили, что в вопросе поддержки Украины со стороны Германии ничего не изменится", - сказала Бербок на пресс-конференции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреАнналена БербокУкраинаНАТОСергей ЛавровГерманияРоссия
 
 
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