https://ria.ru/20250224/berbok-2001267681.html

МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией

МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией - РИА Новости, 24.02.2025

МИД ФРГ: результаты выборов не повлияют на поддержку Украины Германией

Результаты прошедших в Германии выборов никак не повлияют на поддержку Украины со стороны ФРГ, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, представляющая партию РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:29:00+03:00

2025-02-24T13:29:00+03:00

2025-02-24T13:49:00+03:00

в мире

анналена бербок

украина

нато

сергей лавров

германия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_ca08b5d5642094c559d2b20a10c3ee73.jpg

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Результаты прошедших в Германии выборов никак не повлияют на поддержку Украины со стороны ФРГ, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, представляющая партию "Зеленые"."Германия и демократические партии в Германии едины в своей поддержке мира, и любой человек извне или даже изнутри, кто сейчас надеется, что произойдут какие-то изменения в поддержке Украины, я полагаю, слышал, как все кандидаты и вновь избранные представители вчера решительно заявили, что в вопросе поддержки Украины со стороны Германии ничего не изменится", - сказала Бербок на пресс-конференции.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250224/merts-2001231021.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анналена бербок, украина, нато, сергей лавров, германия, россия