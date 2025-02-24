https://ria.ru/20250224/avstralija-2001209977.html
Австралия ввела санкции против RT
Австралия ввела санкции против RT - РИА Новости, 24.02.2025
Австралия ввела санкции против RT
Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела санкции против АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT), а также "Российской газеты", следует из... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:45:00+03:00
2025-02-24T09:45:00+03:00
2025-02-24T09:45:00+03:00
сша
россия
австралия
маргарита симоньян
мария захарова
ольга скабеева
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg
ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела санкции против АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT), а также "Российской газеты", следует из реестра санкций страны. Ранее Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций, направленных против России, они направлены против 70 лиц и 79 организаций. В частности, в список российских СМИ, попавших в новый список санкций Канберры, входит АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT) и "Российская газета". Австралийские власти в своем заявлении мотивировали включение российских СМИ в новый пакет санкций тем, что они якобы "распространяют дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру". В 2022 году Австралия ввела санкции против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также против российской журналистки Ольги Скабеевой. Минфин США ранее ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и её руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости". США обвиняли RT в якобы участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США тогда заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Захарова также заявила, что, начав кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре 2024 года она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной. В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркивала Захарова.
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html
https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001196833.html
https://ria.ru/20250211/rattansi-1998673798.html
сша
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_b6969038c535c17be3d2324e96cbaba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, австралия, маргарита симоньян, мария захарова, ольга скабеева, в мире
США, Россия, Австралия, Маргарита Симоньян, Мария Захарова, Ольга Скабеева, В мире
ДЖАКАРТА, 24 фев - РИА Новости. Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела санкции против АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT), а также "Российской газеты", следует из реестра санкций страны.
Ранее Австралия
ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций, направленных против России
, они направлены против 70 лиц и 79 организаций.
В частности, в список российских СМИ, попавших в новый список санкций Канберры
, входит АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT) и "Российская газета".
Австралийские власти в своем заявлении мотивировали включение российских СМИ в новый пакет санкций тем, что они якобы "распространяют дезинформацию с целью подрыва Украины
и правительств по всему миру".
В 2022 году Австралия ввела санкции против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян
, а также против российской журналистки Ольги Скабеевой
.
Минфин США ранее ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева
. Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и её руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости". США
обвиняли RT в якобы участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США тогда заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Захарова также заявила, что, начав кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире.
В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре 2024 года она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения.
В Москве
неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина
, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной. В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркивала Захарова.