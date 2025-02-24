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В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек - РИА Новости, 24.02.2025
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20:58 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/avdeevka-2001362282.html
В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек
В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек - РИА Новости, 24.02.2025
В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек
Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в освобожденной РФ Авдеевке, сообщил РИА Новости замдиректора департамента ЖКХ министерства... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:58:00+03:00
2025-02-24T20:58:00+03:00
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авдеевка
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россия
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вооруженные силы украины
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АВДЕЕВКА, 24 фев - РИА Новости. Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в освобожденной РФ Авдеевке, сообщил РИА Новости замдиректора департамента ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Иванов. "На территории города Авдеевка с августа месяца прошлого года начаты мероприятия по восстановлению многоквартирного жилого фонда. Всего 111 семей, это 184 жителя Авдеевки, уже заселились в квартиры. В данных квартирах на сегодняшний день выполнена работа специалистами по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергия", - сказал Иванов. По его словам, к концу весны этого года планируется заселить еще 78 жителей города. "В очереди у нас 78 жителей тоже планируют получить квартиры свои… Мы планируем этих жителей расселить уже к концу весны", - добавил он. Как отмечают местные жители, квартиры находятся в хорошем состоянии, а в домах стабильно работает электричество, отопление и водоснабжение. "Получили квартиру недели две назад. Год прожили в одном подвале, пять месяцев в другом. А здесь все новое. Вода, свет есть. В квартире тепло, топят", - рассказала местная жительница Галина Герасимова. В министерстве подчеркнули, что работы по восстановлению жилого фонда проводятся не только в многоквартирных домах, но и на частных, которые также были повреждены. На сегодняшний день восстановлено уже 54 таких дома. В восстановлении города принимают участие три шеф-региона - Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Российская армия освободила Авдеевку (город-спутник Донецка) ровно год назад - 17 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html
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жкх, авдеевка, донецк, россия, сергей иванов (политик), вооруженные силы украины
ЖКХ, Авдеевка, Донецк, Россия, Сергей Иванов (политик), Вооруженные силы Украины
В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек

Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в Авдеевке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВосстановленный жилой дом в городе Авдеевка
Восстановленный жилой дом в городе Авдеевка - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Восстановленный жилой дом в городе Авдеевка. Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 24 фев - РИА Новости. Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в освобожденной РФ Авдеевке, сообщил РИА Новости замдиректора департамента ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Иванов.
«
"На территории города Авдеевка с августа месяца прошлого года начаты мероприятия по восстановлению многоквартирного жилого фонда. Всего 111 семей, это 184 жителя Авдеевки, уже заселились в квартиры. В данных квартирах на сегодняшний день выполнена работа специалистами по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергия", - сказал Иванов.
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По его словам, к концу весны этого года планируется заселить еще 78 жителей города.
«
"В очереди у нас 78 жителей тоже планируют получить квартиры свои… Мы планируем этих жителей расселить уже к концу весны", - добавил он.
Как отмечают местные жители, квартиры находятся в хорошем состоянии, а в домах стабильно работает электричество, отопление и водоснабжение.
"Получили квартиру недели две назад. Год прожили в одном подвале, пять месяцев в другом. А здесь все новое. Вода, свет есть. В квартире тепло, топят", - рассказала местная жительница Галина Герасимова.
В министерстве подчеркнули, что работы по восстановлению жилого фонда проводятся не только в многоквартирных домах, но и на частных, которые также были повреждены. На сегодняшний день восстановлено уже 54 таких дома. В восстановлении города принимают участие три шеф-региона - Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Российская армия освободила Авдеевку (город-спутник Донецка) ровно год назад - 17 февраля 2024 года.
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