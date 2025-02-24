https://ria.ru/20250224/avdeevka-2001362282.html

В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек

В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек - РИА Новости, 24.02.2025

В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек

Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в освобожденной РФ Авдеевке, сообщил РИА Новости замдиректора департамента ЖКХ министерства... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:58:00+03:00

2025-02-24T20:58:00+03:00

2025-02-24T20:58:00+03:00

жкх

авдеевка

донецк

россия

сергей иванов (политик)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999794948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f1069703041d629994e16635c78766e.jpg

АВДЕЕВКА, 24 фев - РИА Новости. Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в освобожденной РФ Авдеевке, сообщил РИА Новости замдиректора департамента ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Иванов. "На территории города Авдеевка с августа месяца прошлого года начаты мероприятия по восстановлению многоквартирного жилого фонда. Всего 111 семей, это 184 жителя Авдеевки, уже заселились в квартиры. В данных квартирах на сегодняшний день выполнена работа специалистами по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергия", - сказал Иванов. По его словам, к концу весны этого года планируется заселить еще 78 жителей города. "В очереди у нас 78 жителей тоже планируют получить квартиры свои… Мы планируем этих жителей расселить уже к концу весны", - добавил он. Как отмечают местные жители, квартиры находятся в хорошем состоянии, а в домах стабильно работает электричество, отопление и водоснабжение. "Получили квартиру недели две назад. Год прожили в одном подвале, пять месяцев в другом. А здесь все новое. Вода, свет есть. В квартире тепло, топят", - рассказала местная жительница Галина Герасимова. В министерстве подчеркнули, что работы по восстановлению жилого фонда проводятся не только в многоквартирных домах, но и на частных, которые также были повреждены. На сегодняшний день восстановлено уже 54 таких дома. В восстановлении города принимают участие три шеф-региона - Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Российская армия освободила Авдеевку (город-спутник Донецка) ровно год назад - 17 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20240821/avdeevka-1967670181.html

https://realty.ria.ru/20241125/pushilin-1985653401.html

авдеевка

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, авдеевка, донецк, россия, сергей иванов (политик), вооруженные силы украины