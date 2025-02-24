В восстановленные в Авдеевке квартиры вернулись около 200 человек
Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в Авдеевке
Восстановленный жилой дом в городе Авдеевка. Архивное фото
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АВДЕЕВКА, 24 фев - РИА Новости. Почти 200 местных жителей заселились в восстановленные квартиры в освобожденной РФ Авдеевке, сообщил РИА Новости замдиректора департамента ЖКХ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Иванов.
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"На территории города Авдеевка с августа месяца прошлого года начаты мероприятия по восстановлению многоквартирного жилого фонда. Всего 111 семей, это 184 жителя Авдеевки, уже заселились в квартиры. В данных квартирах на сегодняшний день выполнена работа специалистами по восстановлению систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроэнергия", - сказал Иванов.
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По его словам, к концу весны этого года планируется заселить еще 78 жителей города.
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"В очереди у нас 78 жителей тоже планируют получить квартиры свои… Мы планируем этих жителей расселить уже к концу весны", - добавил он.
Как отмечают местные жители, квартиры находятся в хорошем состоянии, а в домах стабильно работает электричество, отопление и водоснабжение.
"Получили квартиру недели две назад. Год прожили в одном подвале, пять месяцев в другом. А здесь все новое. Вода, свет есть. В квартире тепло, топят", - рассказала местная жительница Галина Герасимова.
В министерстве подчеркнули, что работы по восстановлению жилого фонда проводятся не только в многоквартирных домах, но и на частных, которые также были повреждены. На сегодняшний день восстановлено уже 54 таких дома. В восстановлении города принимают участие три шеф-региона - Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
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