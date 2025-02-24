https://ria.ru/20250224/ananas-2001190653.html

Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы

Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы - РИА Новости, 24.02.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы

Ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T03:21:00+03:00

2025-02-24T03:21:00+03:00

2025-02-24T03:21:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ананасы рекомендуется исключить из рациона людям с гастритами, повышенной кислотностью и склонностью к аллергиям, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "За счет высокого содержания фруктовых кислот ананас крайне противопоказан людям с гастритами, повышенной кислотностью и язвами желудка", - сказала Сухорукова. Гастроэнтеролог отметила, что при употреблении ананаса желательно не превышать рекомендованную норму, так как он может вызвать раздражение слизистой ротовой полости. "Не стоит кушать ананасы, если у вас склонность к аллергиям. Детям до трех лет крайне не рекомендуется их употреблять", - добавила Сухорукова. При этом ананас считается низкокалорийным продуктом: в 100 граммах фрукта содержатся всего 52 калории. Кроме того, ананас является источником ценных витаминов (практически вся группа витаминов группы В и витамин С в большом количестве) и обладает низким гликемическим индексом. Это значит, что ананас можно употреблять лицам с сахарным диабетом и избыточным весом без вреда для здоровья.

https://ria.ru/20250219/ateroskleroz-2000191960.html

https://ria.ru/20250217/ovoschi-1999738534.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова