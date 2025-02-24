https://ria.ru/20250224/amnistiya-1776601899.html

Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов

Дачная амнистия 2024 что это такое, как оформить участок по новому закону

Как оформить участок по дачной амнистии: советы экспертов

Что такое дачная амнистия и как оформить землю в 2025 году, до какого периода продлен упрощенный порядок регистрации земельного участка или постройки, кто по... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:12:00+03:00

2025-02-24T17:12:00+03:00

2025-02-24T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Что такое дачная амнистия и как оформить землю в 2025 году, до какого периода продлен упрощенный порядок регистрации земельного участка или постройки, кто по закону может им воспользоваться, какие документы и куда подавать — в материале РИА Новости.Дачная амнистия"С 1 сентября 2006 года вступил в силу федеральный закон от 30.06.2006 №93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества”, получивший название “дачная амнистия”", — поясняет правовой консультант Марьяна Давидюк.Понятие и сутьДачная амнистия — это возможность владельца земли зарегистрировать имущество в упрощенном порядке. "Если во владении имеется земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, сад, огород, земля для индивидуального жилищного или гаражного строительства, а также здание капитального строительства, расположенное на таких землях, то гражданин вправе зарегистрировать право собственности на эти объекты недвижимости, обратившись в администрацию по месту жительства", — говорит эксперт.Срок применения упрощенных правил оформления прав граждан ранее (до марта 2018 года) ограничивался только в отношении государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.Согласно новым правилам, ограничения применяются и к объекту на земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке). Оформить не поставленный ранее на кадастровый учет дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности без уведомления о строительстве можно до 01.03.2031.Закон о дачной амнистииОсновное нормативно-правовое регулирование дачной амнистии осуществляется в рамках Градостроительного кодекса РФ и закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".Какие объекты можно зарегистрироватьОбъекты, на которые распространяется дачная амнистия, перечислила Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ:К хозяйственным постройкам, для строительства которых не требуется получать разрешение на строительство, относятся бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки, в том числе временные.Сроки проведения амнистииПо словам экспертов, сроки действия амнистии сейчас ограничиваются 2031 годом. Марьяна Давидюк отмечает, Госдума приняла законопроект, позволяющий продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года. Он вступил в силу с 1 сентября 2022 года.Как оформитьОформить не поставленный ранее на кадастровый учет дом на земельном участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства без уведомления о строительстве можно до 1 марта 2031 года, представив определённые документы.Владислав Ким, юрист в области защиты бизнеса и граждан, поясняет, что предусмотрен различный порядок подачи документов для кадастрового учета и регистрации прав:На земельный участокДля упрощенного оформления необходимо представить заявление на государственную регистрацию прав в Росреестр и любой документ, который подтверждает право на него (к примеру, акт органа власти о предоставлении земельного участка).В случае если таких документов нет, то можно представить выписку из похозяйственной книги, выдаваемую органом местного самоуправления. Эксперт уточняет, что иные документы представлять необязательно.На строения и домаЗарегистрировать в упрощенном порядке можно жилые и садовые дома, а также любую капитальную постройку на участке. Оформление прав осуществляется при наличии технического плана, подготовленного кадастровым инженером и декларации об объекте недвижимости, составленной правообладателем.Владислав Ким подчеркивает, что для начала работ застройщик обязан направить в соответствующий государственный орган уведомление о планируемом строительстве вместе со следующими документами:"Уполномоченный орган власти рассматривает заявление застройщика в течение семи рабочих дней, и после направляет уведомление о допустимости размещении строящегося объекта либо о его несоответствии", — разъясняет Владислав Ким. Эксперт акцентирует внимание на том, что полученное уведомление о соответствии либо не направление уполномоченным органом в предусмотренные сроки уведомления о несоответствии, считается согласованием строительства и дает застройщику право осуществлять строительство в соответствии с указанными параметрами в течение десяти лет. Указанное право сохраняется при переходе прав на земельный участок и объект недвижимости.Кадастровый учетПо словам Владислава Кима, кадастровый учет и регистрация права собственности на построенный жилой или садовый дом осуществляются по заявлению уполномоченного органа в случае направления уведомления гражданином об окончании строительства с прилагаемым техническим планом построенного объекта."При этом до 1 марта 2031 кадастровый учет и регистрация права возможны только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (если в ЕГРП право не зарегистрировано), уведомлений о начале или окончании строительства не требуется", — говорит юрист.Объект недвижимости должен соответствовать установленным параметрам объекта ИЖС (отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трёх, высотой не более 20 метров, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости), виду разрешенного использования земельного участка, на котором он создан, градостроительному регламенту и др.Государственная регистрация"Регистрация права собственности на жилой или садовый дом, созданные на садовом земельном участке, либо участке, предназначенном для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, кадастровый учет которых осуществлен до 04.08.2018, производится на основании правоустанавливающего документа на соответствующий земельный участок. Если право на него зарегистрировано в ЕГРН, указанный документ не требуется", — комментирует Србуи Иващенко, ведущий юрист Европейской Юридической Службы. Также для указанных объектов недвижимости не требуются уведомления о начале и об окончании строительства (ч. 22 ст. 70 закона № 218-ФЗ; ч. 6.1 ст. 16, ст. 17 закона № 340-ФЗ).Сроки оформленияСроки оформления прав регистрации зависят от формата предоставления документации.Стоимость оформления по амнистииСтоимость госпошлины за регистрацию объектов дачной амнистии — 700 рублей. Правообладатель помимо этого несет расходы на услуги кадастрового инженера (подготовка технического плана на объект недвижимости, а также на межевой план в случае, если параллельно проводится межевание земельного участка), эти услуги рассчитываются отдельно.Трудности при оформленииТехнические трудности могут возникать с оформлением уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции. Во избежание этого Владислав Ким рекомендует руководствоваться приказом Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр.По словам Србуи Иващенко, в случае, когда в установленный срок уполномоченный орган государственной власти или орган местного самоуправления не направил заявление о постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на недвижимость, правообладатель вправе направить его в орган регистрации прав самостоятельно. При этом уведомление, технический план, соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности запрашиваются органом регистрации прав по правилам, предусмотренным ч 2. ст. 33 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости":Юрист подчеркивает, что на первый взгляд правообладатель не участвует в этих взаимодействиях, однако на практике возникает множество проблем, поскольку он уведомляется о соответствии окончания строительства объекта недвижимости, но при этом может не быть в курсе, что ему следует оплатить государственную пошлину, на какие реквизиты это сделать, какую сумму и т.д. (в уведомлениях не содержится данная информация).Еще одна проблема, с которой может столкнуться правообладатель, возникает если застройщик не успел в течение 10 лет направить уведомление об окончании строительства. Србуи Иващенко отмечает, что зачастую органы власти между собой так долго взаимодействуют, что сроки постановки на учет и регистрации права заканчиваются, при этом страдает правообладатель недвижимости.Плюсы и минусы дачной амнистииО преимуществах и недостатках дачной амнистии рассказал Владислав Ким.Плюсы:Минусы:Юрист Србуи Иващенко отмечает, что ранее для оформления прав на земельные участки люди собирали много документов и платили немаленькие деньги за подготовку технических бумаг. В общей сложности процесс занимал не менее года."Ранее без документа о передаче земли в собственность уполномоченным органом на распоряжение землями в конкретном регионе или населенном пункте нельзя было обратиться в орган регистрации прав. Сейчас сроки оформления прав сократились, необязательно проводить межевание. Единственное, все сложнее и сложнее становится поиск документов на землю, то они сгорели при пожаре в архиве, то правообладатель потерял подлинник, а на основании копии не проводят регистрацию. Принятый закон о дачной амнистии — это огромный шаг законодателя навстречу к простому человеку, избавление от хождения по инстанциям и судам", — заключил эксперт.Изменения в 2025 годуВступил в силу закон о расширении дачной амнистии, теперь под ее действие попадают дома для двух семей, построенные до 1998 года, а также на хозяйственные и вспомогательные постройки, поставленные на технический учет до 2013 года.Это позволяет владельцам таких объектов упростить процедуру их легализации, избежать сложных судебных процессов и проведения кадастровых работ.

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https://ria.ru/20241110/gosduma-1982888345.html

https://ria.ru/20240905/amnistiya-1833735348.html

https://ria.ru/20240905/stroitelstvo-1766055024.html

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россия, госдума рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), европейская юридическая служба, дача, дача, общество, жилье