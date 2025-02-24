https://ria.ru/20250224/amerika-2001170786.html

Определился враг Америки номер один

Определился враг Америки номер один - РИА Новости, 24.02.2025

Определился враг Америки номер один

Команда Дональда Трампа сохраняет агрессивную динамику своей работы. Однако сейчас, когда у западного экспертного сообщества прошел первый шок от ее... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:00:00+03:00

2025-02-24T08:00:00+03:00

2025-02-24T09:31:00+03:00

экономика

сша

саудовская аравия

россия

владимир путин

дональд трамп

опек

евросоюз

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Команда Дональда Трампа сохраняет агрессивную динамику своей работы. Однако сейчас, когда у западного экспертного сообщества прошел первый шок от ее деятельности, в Сеть потекли первые прогнозы о том, что может ждать Соединенные Штаты в новой политической и не только реальности. Поводы для размышлений накапливаются.Среди них нужно отметить двойное обращение Дональда Трампа: к Саудовской Аравии как неформальному лидеру картеля ОПЕК и собственным нефтедобывающим компаниям. На фоне ураганной подготовки к встрече Трампа с Владимиром Путиным, попыток Зеленского выторговать хоть чуточку менее кабальные условия по соглашению о контроле над украинскими недрами и писклявой истерики ЕС это событие прошло незамеченным. Хотя именно такие слабо различимые в общей массе действия зачастую играют важную роль.Потому что Трамп попросил у саудитов, имеющих тесные связи с Москвой, нарастить добычу нефти. Аналогичная просьба была озвучена и американским нефтяникам, кои, как мы помним, были одними из главных финансовых доноров избирательной кампании Трампа в 2024-м. Как пишут профильные ресурсы, в обоих случаях просьбу из Белого дома проигнорировали.Для Трампа это звоночек не то чтобы плохой, но приземляющий его на грешную землю из облаков неудержимой веры в себя.В вопросе взаимодействия с ОПЕК и ОПЕК+ Соединенным Штатам гордиться особо нечем. Американцы демонстративно держатся в стороне от любых объединений, чьи внутренние правила могли бы ограничить их возможности по обеспечению собственных интересов и в игре на мировых рынках. Причем эта практика корнями уходит в прошлое, когда Штаты еще были тотально зависимы от импорта черного золота. При этом американская экономика выстроена таким хитрым способом, что динамика внутреннего топливно-энергетического рынка напрямую не связана с динамикой рынка мирового. То есть при, скажем, повышении стоимости бочки эталонной Brent на 20 долларов внутри самих Штатов повышение цены будет, но не обязательно в аналогичной пропорции. Крупные игроки нефтяного рынка об этом прекрасно осведомлены, равно как и о том, что США хоть и стали крупнейшей добывающей державой планеты, при собственном производстве в 13 миллионов баррелей в сутки потребляют 20,6 миллиона бочек. Также им прекрасно известно текущее состояние стратегического резерва страны, а именно — что при общей емкости в 700 миллионов баррелей он заполнен наполовину (худший показатель с 1983 года), ибо администрация Байдена щедро черпала оттуда нефть, чтобы сбить цены на вторичное топливо внутри страны и тем самым заполучить голоса избирателей.Кстати, на странице Министерства энергетики США (DOE) по этому поводу написано смешное. Там черным по белому сказано, что в 2022-2023 финансовом году размер стратегического резерва сократился более чем на двести миллионов баррелей, в том числе из-за снижения объемов поставок из России.Но вернемся к основной теме. Комплекс всех этих знаний и расторгнутое год назад Эр-Риядом соглашение о стратегическом партнерстве с США позволяет саудитам и ОПЕК воспринимать обращения Вашингтона, вне зависимости от персоналий в кресле в Белом доме, как рекомендательные. В этой связи Саудовская Аравия в первую очередь исходит из собственных интересов. Байден за свой срок пребывания у руля трижды приезжал в Эр-Рияд с аналогичными требованиями, в двух случаях встречи завершились без совместного итогового заявления, еще одна — без финального коммюнике в принципе. Саудиты не прогнулись тогда, не спешат это делать и сейчас. В том числе потому, что имеют суверенный государственный долг в размере 319 миллиардов долларов, который за прошлый год подрос на 39 миллиардов, то есть сразу на десять процентов.Нефть в структуре местной экономики дает до 45 процентов внутреннего валового продукта, до 75 процентов бюджетных поступлений и до 90 процентов экспортных доходов. Какая-нибудь беспозвоночная Украина или Прибалтика, возможно, и пошли бы в угоду сюзерену на осознанный ущерб государственным интересам, но саудиты из этой когорты вышли.С внутренним американским рынком тоже достаточно интересно.Количество действующих добывающих установок на нефтегазовых месторождениях внутри США находится на историческом минимуме. В декабре прошлого года их числилось 589, хотя двумя годами ранее было на двести штук больше. Снятие Трампом моратория на бурение в заповедных зонах национальных парков в перспективе данный показатель увеличит, но это случится не сразу и в не известной пока пропорции. Все тот же официальный сайт DOE сообщает, что средняя стоимость добычи одной бочки американской нефти колеблется у отметки 20 долларов, при этом только за последние три года (проведения СВО) пять крупнейших американских нефтедобывающих компаний — ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources и Schlumberger — получили чистую прибыль в размере 250 миллиардов долларов. В том числе реализуя нефть на внутреннем рынке, включая восполнение упомянутого стратегического резерва. Правительство выделяет под это финансирование из расчета стоимости одной бочки в 79 долларов и выше.Потому спонсорам Трампа из числа нефтяных воротил тоже невыгодно резко наращивать добычу, поскольку это приведет к снижению прибыльности. Их интерес — в дальней перспективе, а именно в получении и резервировании за собой новых богатых участков добычи.Синхронно с этим произошло еще одно очень симптоматичное событие. Дуг Бергам, министр внутренних дел в новой администрации Трампа и параллельно сопредседатель Энергетического совета Белого дома, обратился к владельцам всех электростанций страны с призывом увеличить выработку электричества на 10-15 процентов. Без этого будет крайне проблематично выдерживать текущий темп реиндустриализации и низких цен на энергию для производств, мигрирующих в США.Если вспомнить, что потребление природного газа в США, направляемого в основном на генерацию электричества взамен угля, растет в среднем на 20 миллиардов кубометров в год, напрашивается вывод, что главная проблема для Дональда Трампа на пути реализации его мегапланов — это не Россия и даже не Китай. Это нехватка энергии, что маячит на горизонте тяжкой грозовой тучей. Текущая генерация и объемы базовых ресурсов позволяют Вашингтону расти плавно, но для резкого рывка, о котором мечтает и который обещает Трамп, их явно недостаточно.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250221/lebovski-2000620397.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000160864.html

https://ria.ru/20250218/geopolitika-1999864524.html

сша

саудовская аравия

россия

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, сша, саудовская аравия, россия, владимир путин, дональд трамп, опек, евросоюз, министерство энергетики сша, brent, аналитика