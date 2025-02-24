Определился враг Америки номер один
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Команда Дональда Трампа сохраняет агрессивную динамику своей работы. Однако сейчас, когда у западного экспертного сообщества прошел первый шок от ее деятельности, в Сеть потекли первые прогнозы о том, что может ждать Соединенные Штаты в новой политической и не только реальности. Поводы для размышлений накапливаются.
Среди них нужно отметить двойное обращение Дональда Трампа: к Саудовской Аравии как неформальному лидеру картеля ОПЕК и собственным нефтедобывающим компаниям. На фоне ураганной подготовки к встрече Трампа с Владимиром Путиным, попыток Зеленского выторговать хоть чуточку менее кабальные условия по соглашению о контроле над украинскими недрами и писклявой истерики ЕС это событие прошло незамеченным. Хотя именно такие слабо различимые в общей массе действия зачастую играют важную роль.
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Потому что Трамп попросил у саудитов, имеющих тесные связи с Москвой, нарастить добычу нефти. Аналогичная просьба была озвучена и американским нефтяникам, кои, как мы помним, были одними из главных финансовых доноров избирательной кампании Трампа в 2024-м. Как пишут профильные ресурсы, в обоих случаях просьбу из Белого дома проигнорировали.
Для Трампа это звоночек не то чтобы плохой, но приземляющий его на грешную землю из облаков неудержимой веры в себя.
В вопросе взаимодействия с ОПЕК и ОПЕК+ Соединенным Штатам гордиться особо нечем. Американцы демонстративно держатся в стороне от любых объединений, чьи внутренние правила могли бы ограничить их возможности по обеспечению собственных интересов и в игре на мировых рынках. Причем эта практика корнями уходит в прошлое, когда Штаты еще были тотально зависимы от импорта черного золота. При этом американская экономика выстроена таким хитрым способом, что динамика внутреннего топливно-энергетического рынка напрямую не связана с динамикой рынка мирового. То есть при, скажем, повышении стоимости бочки эталонной Brent на 20 долларов внутри самих Штатов повышение цены будет, но не обязательно в аналогичной пропорции. Крупные игроки нефтяного рынка об этом прекрасно осведомлены, равно как и о том, что США хоть и стали крупнейшей добывающей державой планеты, при собственном производстве в 13 миллионов баррелей в сутки потребляют 20,6 миллиона бочек. Также им прекрасно известно текущее состояние стратегического резерва страны, а именно — что при общей емкости в 700 миллионов баррелей он заполнен наполовину (худший показатель с 1983 года), ибо администрация Байдена щедро черпала оттуда нефть, чтобы сбить цены на вторичное топливо внутри страны и тем самым заполучить голоса избирателей.
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Кстати, на странице Министерства энергетики США (DOE) по этому поводу написано смешное. Там черным по белому сказано, что в 2022-2023 финансовом году размер стратегического резерва сократился более чем на двести миллионов баррелей, в том числе из-за снижения объемов поставок из России.
Но вернемся к основной теме. Комплекс всех этих знаний и расторгнутое год назад Эр-Риядом соглашение о стратегическом партнерстве с США позволяет саудитам и ОПЕК воспринимать обращения Вашингтона, вне зависимости от персоналий в кресле в Белом доме, как рекомендательные. В этой связи Саудовская Аравия в первую очередь исходит из собственных интересов. Байден за свой срок пребывания у руля трижды приезжал в Эр-Рияд с аналогичными требованиями, в двух случаях встречи завершились без совместного итогового заявления, еще одна — без финального коммюнике в принципе. Саудиты не прогнулись тогда, не спешат это делать и сейчас. В том числе потому, что имеют суверенный государственный долг в размере 319 миллиардов долларов, который за прошлый год подрос на 39 миллиардов, то есть сразу на десять процентов.
Нефть в структуре местной экономики дает до 45 процентов внутреннего валового продукта, до 75 процентов бюджетных поступлений и до 90 процентов экспортных доходов. Какая-нибудь беспозвоночная Украина или Прибалтика, возможно, и пошли бы в угоду сюзерену на осознанный ущерб государственным интересам, но саудиты из этой когорты вышли.
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С внутренним американским рынком тоже достаточно интересно.
Количество действующих добывающих установок на нефтегазовых месторождениях внутри США находится на историческом минимуме. В декабре прошлого года их числилось 589, хотя двумя годами ранее было на двести штук больше. Снятие Трампом моратория на бурение в заповедных зонах национальных парков в перспективе данный показатель увеличит, но это случится не сразу и в не известной пока пропорции. Все тот же официальный сайт DOE сообщает, что средняя стоимость добычи одной бочки американской нефти колеблется у отметки 20 долларов, при этом только за последние три года (проведения СВО) пять крупнейших американских нефтедобывающих компаний — ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources и Schlumberger — получили чистую прибыль в размере 250 миллиардов долларов. В том числе реализуя нефть на внутреннем рынке, включая восполнение упомянутого стратегического резерва. Правительство выделяет под это финансирование из расчета стоимости одной бочки в 79 долларов и выше.
Потому спонсорам Трампа из числа нефтяных воротил тоже невыгодно резко наращивать добычу, поскольку это приведет к снижению прибыльности. Их интерес — в дальней перспективе, а именно в получении и резервировании за собой новых богатых участков добычи.
Синхронно с этим произошло еще одно очень симптоматичное событие. Дуг Бергам, министр внутренних дел в новой администрации Трампа и параллельно сопредседатель Энергетического совета Белого дома, обратился к владельцам всех электростанций страны с призывом увеличить выработку электричества на 10-15 процентов. Без этого будет крайне проблематично выдерживать текущий темп реиндустриализации и низких цен на энергию для производств, мигрирующих в США.
Если вспомнить, что потребление природного газа в США, направляемого в основном на генерацию электричества взамен угля, растет в среднем на 20 миллиардов кубометров в год, напрашивается вывод, что главная проблема для Дональда Трампа на пути реализации его мегапланов — это не Россия и даже не Китай. Это нехватка энергии, что маячит на горизонте тяжкой грозовой тучей. Текущая генерация и объемы базовых ресурсов позволяют Вашингтону расти плавно, но для резкого рывка, о котором мечтает и который обещает Трамп, их явно недостаточно.
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