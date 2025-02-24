https://ria.ru/20250224/alshevskih-2001246641.html

В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией

В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией - РИА Новости, 24.02.2025

В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией

Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:10:00+03:00

2025-02-24T12:10:00+03:00

2025-02-24T12:10:00+03:00

россия

андрей альшевских

генеральная прокуратура рф

госдума рф

би-би-си

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского медиахолдинга Би-би-си нежелательной в России организацией. "Новые примеры злодеяний со стороны BBC передал в Генпрокуратуру. На мой взгляд, есть все основания, чтобы признать британскую медиадубину нежелательной у нас организацией со всеми вытекающими последствиями", - написал он. По словам депутата, сотрудники холдинга не оставляют попыток "дискредитировать армию РФ, обманом заказывают съемки у журналистов с регионов, чтобы потом всё переврать".

https://ria.ru/20250224/sputnik-2001237815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, андрей альшевских, генеральная прокуратура рф, госдума рф, би-би-си