https://ria.ru/20250224/alshevskih-2001246641.html
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией - РИА Новости, 24.02.2025
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:10:00+03:00
2025-02-24T12:10:00+03:00
2025-02-24T12:10:00+03:00
россия
андрей альшевских
генеральная прокуратура рф
госдума рф
би-би-си
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского медиахолдинга Би-би-си нежелательной в России организацией. "Новые примеры злодеяний со стороны BBC передал в Генпрокуратуру. На мой взгляд, есть все основания, чтобы признать британскую медиадубину нежелательной у нас организацией со всеми вытекающими последствиями", - написал он. По словам депутата, сотрудники холдинга не оставляют попыток "дискредитировать армию РФ, обманом заказывают съемки у журналистов с регионов, чтобы потом всё переврать".
https://ria.ru/20250224/sputnik-2001237815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей альшевских, генеральная прокуратура рф, госдума рф, би-би-си
Россия, Андрей Альшевских, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Би-би-си
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией
Депутат Альшевских предложил признать Би-би-си нежелательной организацией