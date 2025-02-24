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В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией - РИА Новости, 24.02.2025
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12:10 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/alshevskih-2001246641.html
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией - РИА Новости, 24.02.2025
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией
Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:10:00+03:00
2025-02-24T12:10:00+03:00
россия
андрей альшевских
генеральная прокуратура рф
госдума рф
би-би-си
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского медиахолдинга Би-би-си нежелательной в России организацией. "Новые примеры злодеяний со стороны BBC передал в Генпрокуратуру. На мой взгляд, есть все основания, чтобы признать британскую медиадубину нежелательной у нас организацией со всеми вытекающими последствиями", - написал он. По словам депутата, сотрудники холдинга не оставляют попыток "дискредитировать армию РФ, обманом заказывают съемки у журналистов с регионов, чтобы потом всё переврать".
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россия, андрей альшевских, генеральная прокуратура рф, госдума рф, би-би-си
Россия, Андрей Альшевских, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Би-би-си
В Госдуме предложили признать Би-би-си нежелательной организацией

Депутат Альшевских предложил признать Би-би-си нежелательной организацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить наличие оснований для признания британского медиахолдинга Би-би-си нежелательной в России организацией.
"Новые примеры злодеяний со стороны BBC передал в Генпрокуратуру. На мой взгляд, есть все основания, чтобы признать британскую медиадубину нежелательной у нас организацией со всеми вытекающими последствиями", - написал он.
По словам депутата, сотрудники холдинга не оставляют попыток "дискредитировать армию РФ, обманом заказывают съемки у журналистов с регионов, чтобы потом всё переврать".
Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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РоссияАндрей АльшевскихГенеральная прокуратура РФГосдума РФБи-би-си
 
 
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