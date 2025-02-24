https://ria.ru/20250224/advokat-2001279765.html

Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье

Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье - РИА Новости, 24.02.2025

Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье

Речи об экстрадиции россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной в Турции к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, пока не... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:24:00+03:00

2025-02-24T14:24:00+03:00

2025-02-24T14:24:00+03:00

анталья (провинция)

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg

АНТАЛЬЯ, 24 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Речи об экстрадиции россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной в Турции к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, пока не идет, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в понедельник Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. "Так как речь идет об инциденте на территории Турции, Екатерина будет отбывать наказание в этой стране. Но на данный момент окончательного решения суда нет", - сообщила Полат. Она отметила, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.

https://ria.ru/20250224/burnashkina-2001274280.html

https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), россия, в мире