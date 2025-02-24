https://ria.ru/20250224/advokat-2001279765.html
Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье
Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье - РИА Новости, 24.02.2025
Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье
Речи об экстрадиции россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной в Турции к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, пока не... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:24:00+03:00
2025-02-24T14:24:00+03:00
2025-02-24T14:24:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 24 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Речи об экстрадиции россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной в Турции к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, пока не идет, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в понедельник Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. "Так как речь идет об инциденте на территории Турции, Екатерина будет отбывать наказание в этой стране. Но на данный момент окончательного решения суда нет", - сообщила Полат. Она отметила, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.
https://ria.ru/20250224/burnashkina-2001274280.html
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анталья (провинция), россия, в мире
Анталья (провинция), Россия, В мире
Адвокат рассказал о деле россиянки, оставившей ребенка в туалете в Анталье
Адвокат Бурнашкиной: речи об экстрадиции осужденной в Турции россиянки не идет
АНТАЛЬЯ, 24 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Речи об экстрадиции россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной в Турции к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, пока не идет, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в понедельник Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.
"Так как речь идет об инциденте на территории Турции, Екатерина будет отбывать наказание в этой стране. Но на данный момент окончательного решения суда нет", - сообщила Полат.
Она отметила, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию
с дочкой Николь.