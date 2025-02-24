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Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии - РИА Новости, 24.02.2025
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19:14 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/adg--2001349065.html
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии - РИА Новости, 24.02.2025
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла парламентские выборы на землях бывшей ГДР, потому что у классических партий там нет сложившегося... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:14:00+03:00
2025-02-24T19:14:00+03:00
в мире
германия
восток
отто фон бисмарк
олаф шольц
фридрих мерц
хдс/хсс
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла парламентские выборы на землях бывшей ГДР, потому что у классических партий там нет сложившегося электората и, как следствие, люди больше готовы пытаться менять политический курс, сказал РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. "На Востоке нет сложившегося электората: ни у ХДС, ну и СДПГ или "Левых". Люди более охотно голосуют за ту или иную партию, чтобы увидеть, что лучше для их федеральной земли. И именно поэтому АдГ стала лидером во всех восточных землях, потому что они заявили, что определенно не хотят того, что происходило в последние годы. Независимо от того, считают ли они (жители востока Германии - ред.), что все, что говорит АдГ, правильно, или нет, они заявили, что хотят попробовать что-то другое", - полагает Бисмарк. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.
https://ria.ru/20250224/adg--2001346271.html
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в мире, германия, восток, отто фон бисмарк, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Германия, Восток, Отто фон Бисмарк, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии

Потомок Бисмарка: АдГ выиграла на востоке из-за слабой позиции там других партий

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРейхстаг в Берлине
Рейхстаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рейхстаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выиграла парламентские выборы на землях бывшей ГДР, потому что у классических партий там нет сложившегося электората и, как следствие, люди больше готовы пытаться менять политический курс, сказал РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.
"На Востоке нет сложившегося электората: ни у ХДС, ну и СДПГ или "Левых". Люди более охотно голосуют за ту или иную партию, чтобы увидеть, что лучше для их федеральной земли. И именно поэтому АдГ стала лидером во всех восточных землях, потому что они заявили, что определенно не хотят того, что происходило в последние годы. Независимо от того, считают ли они (жители востока Германии - ред.), что все, что говорит АдГ, правильно, или нет, они заявили, что хотят попробовать что-то другое", - полагает Бисмарк.
Александр фон Бисмарк - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Потомок Бисмарка оценил результат АдГ на выборах в Германии
Вчера, 19:03
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии.
При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг
Вчера, 14:45
 
В миреГерманияВостокОтто фон БисмаркОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХССВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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