https://ria.ru/20250224/adg--2001346271.html

Потомок Бисмарка оценил результат АдГ на выборах в Германии

Потомок Бисмарка оценил результат АдГ на выборах в Германии - РИА Новости, 24.02.2025

Потомок Бисмарка оценил результат АдГ на выборах в Германии

У правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) есть еще потенциал для роста, в том числе на западе ФРГ, особенно если возможный альянс блока... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:03:00+03:00

2025-02-24T19:03:00+03:00

2025-02-24T19:12:00+03:00

в мире

германия

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хдс/хсс

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. У правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) есть еще потенциал для роста, в том числе на западе ФРГ, особенно если возможный альянс блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) окажется неудачным, сказал РИА Новости основатель российско-германского проекта "Диалог Бисмарка" Александр фон Бисмарк, являющийся потомком первого канцлера Германской империи. В понедельник, комментируя результаты выборов, лидер АдГ Алиса Вайдель выразила уверенность, что в ближайшие годы ее партия обойдет по популярности выигравший выборы блок ХДС/ХСС, поскольку люди хотят перемен. "Если у СДПГ и ХДС не получится, то АдГ вырастет еще больше и будет иметь потенциал на Западе, когда люди поймут, что старые партии только обещали, но ничего не сделали", - считает Бисмарк. При этом он подчеркнул, что установленный ХДС/ХСС запрет на сотрудничество с АдГ искусственен по своей природе, потому что, на самом деле, у партий есть ряд точек для соприкосновения. "Они также голосуют вместе по вопросам в окружных и муниципальных парламентах; они голосуют вместе, потому что знают друг друга лично. На земельном и федеральном уровне блок ХДС/ХСС очень боится потерять голоса в пользу АдГ, если будет сотрудничать с АдГ. Это партийный сговор... Возможно, однажды люди скажут, что запрету на сотрудничество с АдГ больше не место, потому что в Германии явное большинство за консервативными партиями", - добавил Бисмарк. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.

https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html

https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html

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в мире, германия, алиса вайдель, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс