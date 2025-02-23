Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался признавать долг перед США - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 23.02.2025 (обновлено: 21:33 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001155757.html
Зеленский отказался признавать долг перед США
Зеленский отказался признавать долг перед США - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленский отказался признавать долг перед США
Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:24:00+03:00
2025-02-23T21:33:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000482200_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_bc6f3c5bbdf90b26721ea99dc13b7d22.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США, его слова передает Telegram-канал "Зеркало недели"."Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже сто миллиардов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты", — сказал он.Глава украинского режима добавил, что не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.Ранее в воскресенье западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
https://ria.ru/20250223/ukraine-2001146049.html
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154097.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000482200_175:0:2356:1636_1920x0_80_0_0_8f9b2cfe2f25298c8e48348523922444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, скотт бессент
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Скотт Бессент
Зеленский отказался признавать долг перед США

Зеленский заявил, что требуемые Трампом $500 млрд будут платить 10 поколений

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США, его слова передает Telegram-канал "Зеркало недели".
"Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже сто миллиардов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты", — сказал он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Раде выступили с предложением к военкоматам по Зеленскому
Вчера, 17:50
Глава украинского режима добавил, что не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.
Ранее в воскресенье западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.
Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США предсказали Зеленскому самый серьезный вызов за все время СВО
Вчера, 19:09
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала