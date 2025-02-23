https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001155757.html

Зеленский отказался признавать долг перед США

Зеленский отказался признавать долг перед США - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленский отказался признавать долг перед США

Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:24:00+03:00

2025-02-23T19:24:00+03:00

2025-02-23T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США, его слова передает Telegram-канал "Зеркало недели"."Я не собираюсь признавать 500 миллиардов долларов помощи от США. Нравится это кому-нибудь или нет. Я не признаю даже сто миллиардов, мы договаривались с президентом Байденом, что это грант! Грант — это не обязанность. Мы не будем возвращать гранты", — сказал он.Глава украинского режима добавил, что не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев.Ранее в воскресенье западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.

https://ria.ru/20250223/ukraine-2001146049.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, скотт бессент