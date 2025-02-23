В США предсказали Зеленскому самый серьезный вызов за все время СВО
WP: Зеленский выбрал неудачный момент, чтобы испортить отношения с Трампом
© Getty Images / Anadolu / Evrim AydinВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu / Evrim Aydin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал крайне неудачный момент для того, чтобы испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Washington Post.
"Эта вражда может оказаться для Зеленского самым серьезным вызовом после принятого им в феврале 2022 года решения не покидать страну и сражаться. В лице Трампа ему придется иметь дело с очень капризным союзником, известным своей склонностью зацикливаться на обидах", — говорится в публикации.
По мнению автора, нет уверенности, что Зеленскому удастся свести на нет нанесенный на этой неделе ущерб отношениям, учитывая личный характер вражды, а именно от этого зависит будущее Украины.
"Этот фактор осложняет попытки Киева добиться мирного соглашения, которое не поставило бы под угрозу безопасность Украины, ее суверенитет или возможности экономики по восстановлению страны", - говорится в публикации.
Ранее в воскресенье Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО
В последние дни Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес главы киевского режима. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указывал российский лидер Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как об этом в конституции ничего нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>