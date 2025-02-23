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На Западе рассказали, какое решение США приняли против Зеленского
На Западе рассказали, какое решение США приняли против Зеленского - РИА Новости, 23.02.2025
На Западе рассказали, какое решение США приняли против Зеленского
США приняли решение по смене украинского правительства, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:26:00+03:00
2025-02-23T11:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США приняли решение по смене украинского правительства, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."США явно решили сменить руководство Украины", — написал Дизен, комментируя высказывание миллиардера Илона Маска о накрутке рейтинга Владимира Зеленского.Американский предприниматель также накануне заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский уже не является президентом Украины.В среду президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов". Помимо этого, он поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы в такой ситуации несвоевременны.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Дональд Трамп
На Западе рассказали, какое решение США приняли против Зеленского
Профессор Дизен: США приняли решение по смене правительства Украины