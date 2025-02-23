https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001080197.html

Зеленского будут судить в США, заявили в Раде

Зеленского будут судить в США, заявили в Раде - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленского будут судить в США, заявили в Раде

Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T07:50:00+03:00

2025-02-23T07:50:00+03:00

2025-02-23T07:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. "Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

https://ria.ru/20250222/mask-2000993351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, гонсало лира, владимир зеленский, илон маск