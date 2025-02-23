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Зеленского будут судить в США, заявили в Раде - РИА Новости, 23.02.2025
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07:50 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001080197.html
Зеленского будут судить в США, заявили в Раде
Зеленского будут судить в США, заявили в Раде - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленского будут судить в США, заявили в Раде
Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T07:50:00+03:00
2025-02-23T07:50:00+03:00
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илон маск
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. "Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
https://ria.ru/20250222/mask-2000993351.html
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в мире, сша, украина, россия, гонсало лира, владимир зеленский, илон маск
В мире, США, Украина, Россия, Гонсало Лира, Владимир Зеленский, Илон Маск
Зеленского будут судить в США, заявили в Раде

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского будут судить в США за смерть журналиста Лиры

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.
Гонсало Лира - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Маск заявил, что Зеленскому не стоило убивать журналиста Лиру
Вчера, 14:25
"Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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В миреСШАУкраинаРоссияГонсало ЛираВладимир ЗеленскийИлон Маск
 
 
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