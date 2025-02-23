Зеленского будут судить в США, заявили в Раде
Депутат Рады Дмитрук: Зеленского будут судить в США за смерть журналиста Лиры
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.
"Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.