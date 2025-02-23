https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001161144.html

Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий

Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий

Владимир Зеленский сопротивляется мирному урегулированию и ищет новые поводы для продолжения конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:03:00+03:00

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2025-02-23T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется мирному урегулированию и ищет новые поводы для продолжения конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Зеленский сопротивляется до последнего мирному урегулированию и ищет новые и новые поводы для продолжения конфликта", - сообщил он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что Зеленскому и его "оставшимся спонсорам" не нужен мир, но отвечать всем им придется, и в первую очередь, за загубленные жизни. "Зеленский отказывается признавать "долги" перед Америкой. "Мы договаривались с Байденом о грантах", - утверждает лидер укрорежима. О грантах на войну и уничтожение украинцев ради иллюзорной цели байденовской администрации стратегического поражения России? Разоблачительное признание для "всех сторон", - добавил депутат Госдумы. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, америка, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф