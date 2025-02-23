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Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий - РИА Новости, 23.02.2025
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20:03 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001161144.html
Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий
Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий
Владимир Зеленский сопротивляется мирному урегулированию и ищет новые поводы для продолжения конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется мирному урегулированию и ищет новые поводы для продолжения конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Зеленский сопротивляется до последнего мирному урегулированию и ищет новые и новые поводы для продолжения конфликта", - сообщил он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что Зеленскому и его "оставшимся спонсорам" не нужен мир, но отвечать всем им придется, и в первую очередь, за загубленные жизни. "Зеленский отказывается признавать "долги" перед Америкой. "Мы договаривались с Байденом о грантах", - утверждает лидер укрорежима. О грантах на войну и уничтожение украинцев ради иллюзорной цели байденовской администрации стратегического поражения России? Разоблачительное признание для "всех сторон", - добавил депутат Госдумы. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
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в мире, цены на нефть, сша, америка, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф
В мире, Цены на нефть, США, Америка, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ
Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий

Слуцкий: Зеленский сопротивляется до последнего мирному урегулированию

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется мирному урегулированию и ищет новые поводы для продолжения конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"Зеленский сопротивляется до последнего мирному урегулированию и ищет новые и новые поводы для продолжения конфликта", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Слуцкий отметил, что Зеленскому и его "оставшимся спонсорам" не нужен мир, но отвечать всем им придется, и в первую очередь, за загубленные жизни.
«
"Зеленский отказывается признавать "долги" перед Америкой. "Мы договаривались с Байденом о грантах", - утверждает лидер укрорежима. О грантах на войну и уничтожение украинцев ради иллюзорной цели байденовской администрации стратегического поражения России? Разоблачительное признание для "всех сторон", - добавил депутат Госдумы.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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В миреЦены на нефтьСШААмерикаВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампГосдума РФ
 
 
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