Зеленский ищет новые поводы для продолжения конфликта, считает Слуцкий
Слуцкий: Зеленский сопротивляется до последнего мирному урегулированию
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сопротивляется мирному урегулированию и ищет новые поводы для продолжения конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Зеленский сопротивляется до последнего мирному урегулированию и ищет новые и новые поводы для продолжения конфликта", - сообщил он в своем Telegram-канале.
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Слуцкий отметил, что Зеленскому и его "оставшимся спонсорам" не нужен мир, но отвечать всем им придется, и в первую очередь, за загубленные жизни.
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"Зеленский отказывается признавать "долги" перед Америкой. "Мы договаривались с Байденом о грантах", - утверждает лидер укрорежима. О грантах на войну и уничтожение украинцев ради иллюзорной цели байденовской администрации стратегического поражения России? Разоблачительное признание для "всех сторон", - добавил депутат Госдумы.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.