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В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США - РИА Новости, 23.02.2025
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16:35 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001139629.html
В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США
В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США - РИА Новости, 23.02.2025
В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:35:00+03:00
2025-02-23T16:35:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье. "Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Зеленского, на реплику ведущей о том, что ему нужно будет скоро уходить. Он не уточнил, по поводу чего состоятся переговоры. На вопрос о соглашении с США по ископаемым Ермак ответил, что диалог продолжается. "Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный процесс… А он может длиться день, а может месяцы. Соглашение, которое может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересной нашим партнерам. Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины – ред.) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор", - добавил Ермак. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США

Второй раунд переговоров Украины и США состоится в воскресенье

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье.
"Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Зеленского, на реплику ведущей о том, что ему нужно будет скоро уходить.
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Он не уточнил, по поводу чего состоятся переговоры. На вопрос о соглашении с США по ископаемым Ермак ответил, что диалог продолжается.
"Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный процесс… А он может длиться день, а может месяцы. Соглашение, которое может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересной нашим партнерам. Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины – ред.) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор", - добавил Ермак.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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