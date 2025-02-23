В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США
Второй раунд переговоров Украины и США состоится в воскресенье
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье.
"Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Зеленского, на реплику ведущей о том, что ему нужно будет скоро уходить.
СМИ раскрыли главный страх Запада из-за Украины
Вчера, 15:46
Он не уточнил, по поводу чего состоятся переговоры. На вопрос о соглашении с США по ископаемым Ермак ответил, что диалог продолжается.
"Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный процесс… А он может длиться день, а может месяцы. Соглашение, которое может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересной нашим партнерам. Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины – ред.) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор", - добавил Ермак.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
СМИ: США отмели все правки Киева в проекте соглашения об ископаемых
17 февраля, 19:11