https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001139629.html

В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США

В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США - РИА Новости, 23.02.2025

В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров с США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:35:00+03:00

2025-02-23T16:35:00+03:00

2025-02-23T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье. "Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак на форуме, который транслировал YouTube-канал офиса Зеленского, на реплику ведущей о том, что ему нужно будет скоро уходить. Он не уточнил, по поводу чего состоятся переговоры. На вопрос о соглашении с США по ископаемым Ермак ответил, что диалог продолжается. "Никто не отказывался ни от чего, у нас идет нормальный процесс… А он может длиться день, а может месяцы. Соглашение, которое может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересной нашим партнерам. Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины – ред.) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор", - добавил Ермак. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250223/spectator-2001135121.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999909689.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности