https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001093887.html

Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ

Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ

Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга с приходом к власти в США Дональда Трампа, пишет турецкая газета Milliyet. РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T10:14:00+03:00

2025-02-23T14:37:00+03:00

в мире

россия

сша

саудовская аравия

дональд трамп

владимир зеленский

марко рубио

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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга с приходом к власти в США Дональда Трампа, пишет турецкая газета Milliyet. "В шахматах иногда, независимо от того, какой ход вы сделаете, вы будете вынуждены развернуть свою позицию; это называется цугцванг. Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа. Трамп потребовал половину драгоценных металлов Украины в обмен на помощь. <…> Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территории в результате заключения мира на условиях России и тем, чтобы оставить свое будущее под американской гегемонией", — пишет колумнист Эге Догач Эрдоган. По его мнению, еще один важный аспект сближения России и США — это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", — отметил Эрдоган. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html

https://ria.ru/20250219/politika-2000406207.html

россия

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио