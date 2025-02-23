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Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
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10:14 23.02.2025 (обновлено: 14:37 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/zelenskij-2001093887.html
Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ
Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ
Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга с приходом к власти в США Дональда Трампа, пишет турецкая газета Milliyet. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:14:00+03:00
2025-02-23T14:37:00+03:00
в мире
россия
сша
саудовская аравия
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга с приходом к власти в США Дональда Трампа, пишет турецкая газета Milliyet. "В шахматах иногда, независимо от того, какой ход вы сделаете, вы будете вынуждены развернуть свою позицию; это называется цугцванг. Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа. Трамп потребовал половину драгоценных металлов Украины в обмен на помощь. &lt;…&gt; Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территории в результате заключения мира на условиях России и тем, чтобы оставить свое будущее под американской гегемонией", — пишет колумнист Эге Догач Эрдоган. По его мнению, еще один важный аспект сближения России и США — это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", — отметил Эрдоган. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html
https://ria.ru/20250219/politika-2000406207.html
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в мире, россия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио
В мире, Россия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ

Milliyet: Зеленский находится в позиции цугцванга после прихода Трампа к власти

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга с приходом к власти в США Дональда Трампа, пишет турецкая газета Milliyet.
«
"В шахматах иногда, независимо от того, какой ход вы сделаете, вы будете вынуждены развернуть свою позицию; это называется цугцванг. Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа. Трамп потребовал половину драгоценных металлов Украины в обмен на помощь. <…> Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территории в результате заключения мира на условиях России и тем, чтобы оставить свое будущее под американской гегемонией", — пишет колумнист Эге Догач Эрдоган.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский дерзко ответил Трампу
19 февраля, 14:58
По его мнению, еще один важный аспект сближения России и США — это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", — отметил Эрдоган.
В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
19 февраля, 21:22
 
В миреРоссияСШАСаудовская АравияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
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