Зеленский оказался в позиции цугцванга, сообщили СМИ
Milliyet: Зеленский находится в позиции цугцванга после прихода Трампа к власти
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 23 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга с приходом к власти в США Дональда Трампа, пишет турецкая газета Milliyet.
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"В шахматах иногда, независимо от того, какой ход вы сделаете, вы будете вынуждены развернуть свою позицию; это называется цугцванг. Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа. Трамп потребовал половину драгоценных металлов Украины в обмен на помощь. <…> Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территории в результате заключения мира на условиях России и тем, чтобы оставить свое будущее под американской гегемонией", — пишет колумнист Эге Догач Эрдоган.
Зеленский дерзко ответил Трампу
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По его мнению, еще один важный аспект сближения России и США — это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", — отметил Эрдоган.
В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.