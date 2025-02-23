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Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году - РИА Новости, 23.02.2025
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15:50 23.02.2025 (обновлено: 16:31 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/yavka-2001135673.html
Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году
Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году - РИА Новости, 23.02.2025
Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году
Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году, сообщил телеканал NTV со ссылкой на региональные РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:50:00+03:00
2025-02-23T16:31:00+03:00
в мире
германия
нижняя саксония
шлезвиг-гольштейн
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году, сообщил телеканал NTV со ссылкой на региональные избиркомы. "В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей", — указано в материале.Четыре года назад на тот же час явка составляла 14,3%. В Шлезвиг-Гольштейне, на севере страны, к 11 утра (13:00 мск) проголосовали 21,3% избирателей, в то время как в 2021 году — 23,8%. В Гамбурге к тому же времени свой голос отдали 45% избирателей против 49,8% в 2021 году.Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и будут работать десять часов. По опросам, фаворитом выборов остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, далее идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца по опросам лишь третьи.
https://ria.ru/20250223/vaydel-2001124863.html
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германия
нижняя саксония
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в мире, германия, нижняя саксония, шлезвиг-гольштейн, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году

NTV: явка на выборах в ФРГ в первые два часа голосования ниже, чем в 2021 году

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 года
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 года
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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году, сообщил телеканал NTV со ссылкой на региональные избиркомы.
Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей", — указано в материале.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Вайдель проголосовала на парламентских выборах по почте, передает NTV
Вчера, 14:19
Четыре года назад на тот же час явка составляла 14,3%.
В Шлезвиг-Гольштейне, на севере страны, к 11 утра (13:00 мск) проголосовали 21,3% избирателей, в то время как в 2021 году — 23,8%.
В Гамбурге к тому же времени свой голос отдали 45% избирателей против 49,8% в 2021 году.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и будут работать десять часов. По опросам, фаворитом выборов остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, далее идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца по опросам лишь третьи.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц и Мерц проголосовали на выборах в Германии
Вчера, 14:32
 
В миреГерманияНижняя СаксонияШлезвиг-ГольштейнФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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