https://ria.ru/20250223/yavka-2001135673.html

Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году

Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году - РИА Новости, 23.02.2025

Явка на парламентских выборах в Германии пока ниже, чем в 2021 году

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году, сообщил телеканал NTV со ссылкой на региональные РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:50:00+03:00

2025-02-23T15:50:00+03:00

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в мире

германия

нижняя саксония

шлезвиг-гольштейн

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году, сообщил телеканал NTV со ссылкой на региональные избиркомы. "В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей", — указано в материале.Четыре года назад на тот же час явка составляла 14,3%. В Шлезвиг-Гольштейне, на севере страны, к 11 утра (13:00 мск) проголосовали 21,3% избирателей, в то время как в 2021 году — 23,8%. В Гамбурге к тому же времени свой голос отдали 45% избирателей против 49,8% в 2021 году.Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в восемь утра по местному времени и будут работать десять часов. По опросам, фаворитом выборов остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, далее идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца по опросам лишь третьи.

https://ria.ru/20250223/vaydel-2001124863.html

https://ria.ru/20250223/sholts-2001126245.html

германия

нижняя саксония

шлезвиг-гольштейн

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в мире, германия, нижняя саксония, шлезвиг-гольштейн, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)