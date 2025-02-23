https://ria.ru/20250223/vybory-2001081381.html

В Германии пройдут парламентские выборы

В Германии пройдут парламентские выборы - РИА Новости, 23.02.2025

В Германии пройдут парламентские выборы

В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, которые, судя по опросам, сулят тяжелое поражение социал-демократам канцлера Олафа Шольца... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T00:20:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, которые, судя по опросам, сулят тяжелое поражение социал-демократам канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и могут удвоить представительство в парламенте правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером. Оппозиция впереди, Шольц третийНа протяжении последних месяцев опросы общественного мнения показывают примерно одну и ту же картину: явным фаворитом предвыборной гонки выступает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем: рейтинг блока колеблется в районе 30%, что примерно на 6 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. На втором месте идёт правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом около 20%, в то время как на прошлых выборах АдГ получила лишь 10,3% голосов. На третьем месте идут социал-демократы Шольца, чей рейтинг находится в диапазоне 14-16%, что будет означать потерю около 10 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. Не сильно от СДПГ отстают и их партнёры по коалиции, "Зелёные", чей уровень поддержки находится в диапазоне 12-14% (на 1-2% процентных пункта ниже, чем на прошлых выборах). Эти четыре политические силы явно преодолеют 5%-ный порог прохождения в бундестаг. Еще три партии прилагают активные усилия для преодоления этого порога: СвДП, "Левые" и недавно образованный "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). Шольц: думы об уходе из политикиНесмотря на то, что СДПГ Шольца по всем опросам идет лишь на третьем месте, канцлер полон оптимизма касательно сохранения своей должности. В то же время, выступая на подкасте Jung & Naiv, Шольц заявил о том, что намерен покинуть политику после того, как перестанет быть канцлером. Однако накануне выборов Шольц изменил риторику и сказал, что если по итогам выборов получит депутатский мандат, но не станет канцлером, то будет работать в бундестаге до следующих выборов. При текущем раскладе наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера после выбора видится Мерц, которому, тем не менее, для создания правительства придется искать союзников по будущей коалиции. Мерц чётко отвергает возможность сотрудничества с АдГ, поэтому наиболее вероятными кандидатами на роль младшего партнёра по коалиции представляются СДПГ и "Зелёные". Мигранты и УкраинаДвумя ключевыми темами предвыборной кампании стали миграция и отношение к продолжающемуся конфликту на Украине. Тема миграции вышла на первый план после ряда недавних нападений - в Магдебурге, Ашаффенбурге и Мюнхене - которые были совершены мигрантами. В конце января блок ХДС/ХСС даже попытался принять законопроект об ужесточении миграционного законодательства, который с минимальном перевесом был отклонен бундестагом. После этого по Германии прокатилась волна демонстраций против ХДС/ХСС и Мерца, поскольку вместе с его блоком за законопроект голосовала и АдГ. Что же касается конфликта на Украине, то здесь большинство партий - ХДС/ХСС, СДПГ, "Зелёные", СвДП и "Левые" - в целом выступают за продолжение текущего политического курса, сводящегося к продолжению помощи Киеву и дальнейшему санкционному давлению на Москву. Разницы в позициях сводятся к деталям: в частности, поиску средств для поддержки Украины и усиления собственных вооружённых сил. Против продолжения поддержки Украины и за мирные переговоры с последующей нормализацией отношений с Россией выступают две партии из числа тех, что могут попасть в бундестаг: АдГ и ССВ. В частности, обе партии указывают на провал политики санкций, которая, по их мнению, принесла больше проблем немецкой экономике, чем российской. Также обе партии выступают за возобновление импорта российских энергоносителей, что, на их взгляд, было залогом успешного развития экономики ФРГ в предыдущие десятилетия.

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Максим Зубков

в мире, украина, германия, мюнхен, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, кристиан линднер