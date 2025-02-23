https://ria.ru/20250223/vsu-2001108764.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 23.02.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих и танк в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:25:00+03:00

2025-02-23T12:25:00+03:00

2025-02-23T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих и танк в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001080375.html

северск

часов яр

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северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)