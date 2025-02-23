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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 23.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 23.02.2025 (обновлено: 12:26 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vsu-2001108764.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 23.02.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих и танк в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:25:00+03:00
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специальная военная операция на украине
северск
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих и танк в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики. "Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001080375.html
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северск, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военнослужащих и танк в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеСеверскЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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