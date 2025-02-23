https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html

ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025

ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:17:00+03:00

2025-02-23T12:17:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах", — уточнили в ведомстве.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС.Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250218/vsu-2000033612.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, сша