Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 23.02.2025 (обновлено: 14:55 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/vsu-2001107288.html
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ - РИА Новости, 23.02.2025
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:17:00+03:00
2025-02-23T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ, сообщили в Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах", — уточнили в ведомстве.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС.Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250218/vsu-2000033612.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США
ВС России нанесли удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удар по аэродромам и местам сборов руководящего состава ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные поразили места проведения сборов руководящего состава ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах", — уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины
18 февраля, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала